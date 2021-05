Virginia Raffaele, ex Ubaldo Pantani/ “Cosa mi manca? Sua figlia…”

Virginia Raffaele di certo non ha bisogno di presentazioni ma non tutti sanno che l’attrice e conduttrice in passato è stata legata ad un altro volto noto della nostra televisione, Ubaldo Pantani. Lui questa sera salirà sul palco di Top Dieci per Carlo Conti e in molti ripenseranno proprio alla sua ex illustri. I due comici e attori sono stati insieme per ben cinque anni ma giunta la fine della loro relazione sembra essere calato anche il sipario sulla loro vita privata. I due non hanno mai voluto rivelare le motivazioni specifiche che hanno portato alla rottura e sembra anche che tra loro non ci siano terzi incomodi visto che al momento sembrano single. Le uniche parole spese su questa rottura sono proprio quelle di Virginia Raffaele che in un’intervista rilasciata poco tempo fa ha ammesso di sentire molto la mancanza della figlia del suo ex compagno: “Ho avuto vicino per cinque anni la figlia del mio ex compagno e oggi mi manca un pezzo”.

Virginia Raffaele/ Le sue famose imitazioni di Malika Ayane, Sabrina Ferilli e Carla Fracci

Virginia Raffaele protagonista della seconda edizione di LOL?

Il prossimo obiettivo di Virginia Raffaele adesso qual è? Messa da parte la sua vita privata su sui dice poco o niente, i più attenti sapranno che il suo nome figura nel cast della seconda edizione di LOL Fuori chi ride, un vero e proprio cult di Amazon che nei giorni scorsi ha conquistato i social. Toccherà a lei, insieme ad un nutrito gruppo di comici, prendere posto nella maxi casona che ospita il programma, cercando di resistere più a lungo possibile. Siamo sicuri che lei potrebbe essere una papabile vincitrice grazie al suo controllo.

LEGGI ANCHE:

Virginia Raffaele, Canzone segreta/ "Carla Fracci mi fa 'soffrire'..."VIRGINIA RAFFAELE/ "Nessuno sarà mai come lui, lo amo ancora tanto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA