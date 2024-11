L’ex sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha denunciato uno stalker di 82 anni che l’ha perseguitata, prima che lo stesso abbia compreso il suo errore, inviando una lettera di scusa all’esponente del Movimento 5 Stelle. Ne parla il Corriere della Sera nella sua edizione online, sottolineando come l’uomo fosse negli ultimi mesi sempre presente nell’aula Giulio Cesare del Campidoglio, dove si riunisce appunto l’assemblea comunale di Roma, seguendo Virginia Raggi, oggi consigliere comunale. Ma lo stesso non si limitava ad un presenza nei “palazzi del potere” di Roma, visto che l’82enne seguiva l’ex sindaca di Roma anche sotto casa, fino ad arrivare a chiederle, supplicandole: “Virginia, fammi essere tuo padre”.

Una richiesta fatta da una persona ovviamente disturbata dal punto di vista psicologico e che ha sconvolto la stessa Virginia Raggi. L’ex primo cittadino romano è stata quindi costretta ad intervenire, presentando una regolare denuncia dai carabinieri. E’ scattato così come da prassi il codice rosso e alla fine all’82enne è stato messo il braccialetto elettronico, portato dallo scorso febbraio 2024 fino al mese di maggio di quest’anno, misura di sicurezza decisa dal gip.

VIRGINIA RAGGI E LO STALKER ANZIANO RIEDUCATO

Nel contempo è stato avviato anche un percorso rieducativo che ha portato il pensionato a comprendere il perchè dei suoi sbagli e dei suoi errori, il perchè di questa sua ossessione nei confronti dell’ex sindaca di Roma, e che è terminato con successo, precisa ancora il Corriere della Sera.

Di conseguenza, a conferma di questa riabilitazione riuscita, Virginia Raggi ha ben pensato di ritirare la sua querela nei confronti dell’uomo, anche alla luce di una lettera di scuse che lo stesso 82enne ha voluto inviare all’ex sindaca. Nella missiva si legge che lo stesso ha provato vergogna per quello che ha fatto, chiedendo quindi di poterlo perdonare.

VIRGINIA RAGGI E LO STALKER ANZIANO: COSA È SUCCESSO

La storia dello stalker anziano è cominciata quando Virginia Raggi non era già più sindaca di Roma, visto che risale ad un anno fa circa, durante l’inverno del 2023, quando appunto è comparso per la prima volta presso l’aula Giulio Cesare. La sua non era però una presenza per ascoltare gli amministratori locali, visto che lo stesso 82enne ha iniziato a fissare la Raggi e da quella volta è sempre stato presente, senza comunque disturbare e seguendo gli interventi dell’ex prima cittadina stellata.

Durante le feste natalizie, poi, ha inviato una serie di lettere alla politica, per poi presentarsi anche al funerale del padre della donna, durante la scorsa estate. Si propose quindi come padre della donna e poi le consiglia di essere “meno rigida con i Casamonica”, noto clan sinti tristemente noto a Roma e dintorni. Per Raggi si tratta purtroppo del secondo stalker nel giro di pochi anni, visto che nel 2017 ne aveva denunciato un altro, quando lo stesso aveva cercato di recuperare il suo numero di telefono.