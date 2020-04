Virginia Tomarchio nel mirino di Javier/ E’ lei la nuova “vittima” di Amici 2020?

Bella come poche, sempre elegante e pupilla di Alessandra Celentano, Virginia Tomarchio è figlia delle belle edizioni in cui Emma Marrone ed Elisa Toffoli si davano battaglia mandando i loro ragazzi, i bianchi e i blu, allo scontro finale. Da allora ne è passato di tempo ma Virginia non ha lasciato Amici, anzi, è diventata una delle ballerine professioniste più amate soprattutto nel suo ruolo di ballerina classica. E’ stato proprio per questo che Javier non ha potuto far altro che notarla e proprio nei giorni scorsi, ad un passo dal finale, abbiamo scoperto che non la apprezza solo come collega ma anche, e soprattutto, come ragazza e possibile preda. Mai come quest’anno sono venuti a galla questi giochetti e se per Valentin e Francesca Tocca è finita male, come andrà per Javier e Virginia?

VIRGINIA TOMARCHIO NEL MIRINO DI JAVIER AD AMICI 2020

I due sono chiamati a ballare insieme nel finale di Amici 2020 ma dopo quello che è venuto a galla potrebbe essere un po’ complicato. In particolare, parlando di notte con Nicolai (anche lui ballerino al fianco di Virginia), Javier ha confidato di averci provato con la bella Virginia invitandola, prima della puntata di venerdì scorso, ad ospitarlo a casa sua in caso di eliminazione. Il video è andato in onda nel daytime mettendo i crisi in fan del programma e, soprattutto, quelli che speravano di vedere Javier e Talisa di nuovo insieme una volta finito il programma. In realtà sembra che Javier abbia il vizietto di provarci un po’ con tutte e a questo punto ci chiediamo: Virginia Tomarchio sarà la nuova vittima di Amici 2020?



