Virginia Tomarchio e Amilcar Moret Gonzalez di Amici si sono sposati dopo anni d’amore

Lei allieva, lui professionista e insegnante: Virginia Tomarchio e Amilcar Moret Gonzalez si sono incontrati e conosciuti ad Amici 14 in due ruoli totalmente differenti. Mai avrebbero pensato che questa collaborazione nella danza sarebbe stata l’inizio di una bellissima storia d’amore, coronata con un matrimonio. Virginia Tomarchio e Amilcar Moret Gonzalez si sono sposati il 29 luglio con una romantica cerimonia in Sicilia, alla presenza di parenti e amici.

Alcuni di questi momenti ricchi di atmosfera romantica sono stati condivisi sui social proprio dalla celebre ballerina di danza classica, che per il matrimonio ha sfoggiato un etereo abito bianco con pettinatura con chignon. Virginia Tomarchio e Amilcar Moret Gonzalez si sono conosciuti nel 2015 e da allora non si sono più separati. Quasi 10, infatti, i loro anni d’amore, periodo durante il quale hanno continuato anche a lavorare fianco a fianco nel mondo della danza.

Virginia Tomarchio, dalla vittoria ad Amici 14 al matrimonio con Amilcar

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair qualche tempo fa, Virginia Tomarchio ha parlato proprio del lavoro dopo Amici, dichiarando: “Quando esci da un programma come Amici bisogna lavorare il doppio, cercare di distogliere l’attenzione dall’etichetta della ‘ragazza di Amici’ e impegnarsi a essere solo Virginia, una ragazza che ha vinto un talent, ma che è anche molto di più.” Si rapporti con Maria De Filippi, invece, ha dichiarato: “Con Maria è un po’ difficile, perché dovrebbe stare dietro a tantissime persone.” In quell’occasione, Virginia ha ricordato anche Cristian Lo Presti, concorrente di Amici 14 con il quale ebbe una storia proprio durante la sua avventura nel programma: “È un capitolo chiuso della mia vita, siamo stati due protagonisti di Amici e ci siamo voluti bene. Ora voglio concentrarmi solo sul presente e sul futuro”.