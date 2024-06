Virginie Viard lascia la direzione creativa di Chanel/ Dopo 5 anni l’addio dell’erede di Lagerfeld

Dopo cinque anni di direzione creativa, Virginie Viard lascia Chanel, una delle principali aziende del lusso al mondo. La notizia, come riferisce il Post, è stata già comunicata ai dipendenti del marchio nella giornata di mercoledì, e poi confermata dall’azienda transalpina.

La 62enne Virginie Viard, originaria di Lione, aveva preso il posto nel 2019 di Karl Lagerfeld, direttore creativo della maison francese per ben 35 anni. Il 19 febbraio di cinque anni fa era però deceduto e l’azienda era stata appunto “affidata” a Virginie Viard. Del resto si tratta di una vera e propria veterana in Chanel, lavorando per lo stesso marchio dal 1987 per poi divenire la principale collaboratrice proprio di Lagerfeld, che la considerava il suo «braccio destro e anche il sinistro».

VIRGINIE VIARD LASCIA LA DIREZIONE CREATIVA DI CHANEL: UN QUINQUENNIO POSITIVO PER I RICAVI

Senza dubbio positivo il quinquennio della Viard a Chanel con le vendite che sono aumentate, leggasi 19,7 miliardi di dollari di ricavi nel 2023, il 75 per cento in più rispetto al 2018, grazie anche ad una maggiore richiesta di prodotti di lusso, che è cresciuta in maniera notevole dopo l’esplosione della pandemia del covid. Periodo che ha segnato anche un forte aumento dei prezzi, fra cui anche le borse a marchio Chanel, altra condizione che ha incrementato gli introiti.

Il problema principale, come sottolinea Il Post, è che le collezioni di Virginie Viard non hanno mai convinto in pieno ne la critica ne tanto meno gli appassionati di modo, e spesso e volentieri le hanno ridicolizzate sul web, considerandole non all’altezza dei lavori di Lagerfeld. A questo punto la domanda sorge spontanea: chi prenderà il posto della Viard dopo cinque anni? Attualmente Chanel non ha fornito indicazioni precise a riguardo e non è ben chiaro quando il nome verrà comunicato.

VIRGINIE VIARD LASCIA LA DIREZIONE CREATIVA DI CHANEL: I POSSIBILI SOSTITUTI

Ci sono comunque delle indiscrezioni, come ad esempio c’è chi fa il nome del francese Hedu Slimane, direttore creativo del marchio francese Celine e in passato molto ammirato da Legerfeld, ma anche dell’italiano Pierpaolo Picciolo, che ha lasciato da poco la direzione creativa di Valentino, o infine la terza candidata, l’ex direttrice creativa del marchio britannico Alexander McQueen, Sarah Burton.

Insomma tre nomi di spicco anche se non è da escludere che alla fine il prescelto possa essere pescato altrove, nel frattempo Chanel si prepara alla prossima sfilata, quella che si terrà il 25 giugno a Parigi in occasione della Fashion week dedicata alla Haute Couture per il prossimo autunno inverno, l’ultima ovviamente di Virginie Viard. Nel salutare la direttrice creativa, Chanel ha sottolineato “la capacità di rinnovare i codici della maison rispettandone l’heritage creativo”. Ora spazio ad un nuovo direttore creativo che avrà un compito non semplice, a cominciare dal tornare a intercettare di più i gusti della clientela: ce la farà nell’impresa? Lo scopriremo senza dubbio nelle prossime settimane.

