Virginio è Diodato/ Bisserà il successo di Justin Timberlake? (Tale e Quale Show)

Virginio è Diodato nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020, il varietà di successo condotto da Carlo Conti e trasmesso venerdì 25 settembre in prima serata su Raiuno. Il vincitore della prima puntata è pronto a bissare il successo del debutto e sulla carta ha tutte le possibilità per farlo. Il cantante di Amici, infatti, questa settimana dovrà imitare Diodato, il cantautore vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2020 con il brano “Fai rumore”. La canzone, diventata anche una di quelle suonate e cantate dai balconi durante la pandemia, è una delle canzoni più belle degli ultimi anni e quasi sicuramente la scelta del brano che Virginio dovrà imitare di Diodato sarà proprio “Fai rumore”. Ci sono grandissime possibilità quindi per una seconda vittoria del cantante che durante la prima puntata ha conquistato giuria e compagni classificandosi al primo posto della classifica generale.

Virginio imita Justin Timberlake e conquista la classifica finale

La prima puntata di Tale e Quale Show 2020 ha visto Virginio calarsi nei panni, non semplici, di Justin Timberlake. Sulle note di “Can’t stop the feeling”, hit mondiale, Virginio ha portato sul palco una imitazione giudicata dalla giuria “identica”. Questo è stato il parere unanime sia di Loretta Goggi che di Vincenzo Salemme, mentre Giorgio Panariello ha ironizzato coinvolgendo Francesco Paolantoni: “nel canto e nel ballo non è stato da meno”. Sta di fatto che la performance sia canora che di ballo di Virginio ha convinto la giuria con la Goggi che ha sottolineato il grande impegno anche di scenografi e ballerini. Nessuna sorpresa quindi nella classifica finale: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme hanno dato il massimo dei voti al cantante, mentre i compagni gli hanno assegnato altri 10 voti permettendogli così di vincere la prima puntata con 55 voti. Niente da fare per Pago che si è classificato al secondo posto con 52 voti.

Ecco il video di Virginio nei panni di Justin Timberlake in “Can’t stop the feeling”





© RIPRODUZIONE RISERVATA