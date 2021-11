Virginio, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Unico obiettivo la vittoria

Virginio torna a Tale e Quale Show 2021 Il Torneo, obiettivo vittoria

Virginio vuole provare a vincere Tale e Quale Show 2021 Il Torneo dopo aver sfiorato il successo nell’edizione 2020 quando si posizionò secondo dietro Pago. La gara sarà stimolante per il ragazzo che emerso da Amici di Maria De Filippi dove aveva mostrato tutte le sue qualità. Abile a interpretare canzoni sia in italiano che in inglese non ci da dunque riferimenti su quella che potrebbe essere la sua prova. Questo perché Virginio è in grado di fare tutto e può padroneggiare il palcoscenico con grandissima versatilità. Al programma di Rai 1 poi è molto affezionato perché dopo l’avventura nel talent show di Canale 5 il ragazzo era un po’ sparito e proprio grazie a Carlo Conti è riuscito a rilanciarsi con una grande fetta di pubblico che si è accorta di lui. Vedremo come se la caverà da stasera in poi.

Chi è il vincitore tale e quale show 2021 il torneo?/ Gemelli di Guidonia fanno bis?

Virginio, le sue capacità comunicative ed emotive a Tale e Quale Show

Nel corso della sua esperienza a “Tale e quale show” Virginio ha confermato nuovamente non solo le sue spiccate capacità comunicative ed emotive, ma soprattutto quelle canore. Il ruolo del cantautore all’interno della scorsa edizione è stato senza dubbio centrale, con esibizioni di altissimo livello qualitativo che hanno catturato l’attenzione e l’apprezzamento dei telespettatori, con tantissimi commenti positivi anche da parte dei giurati. Ciò che ha caratterizzato il suo percorso è stata la versatilità e brillantezza della performance, nonostante delle scelte abbastanza ardue dal punto di vista esecutivo. La sua partecipazione al torneo crea dunque grandi aspettative visto l’elevato spessore e talento dimostrati nel corso della sua storia all’interno del programma; ci si aspetta grandi cose da parte di Virginio, consapevole anche lui di poter ancora stupire con la stravaganza e voglia di fare che lo contraddistinguono.

TALE E QUALE SHOW IL TORNEO 2021/ Diretta, concorrenti e vincitore: Pago favorito?

Una delle rappresentazioni impresse nella memoria di chi ha seguito la storia di Virginio all’interno del programma è senza dubbio quella di “Uptown Funk!” del celebre Bruno Mars. L’esibizione è stata di un livello altissimo, come dimostrato dalla standing ovation guadagnata e dal giudizio estremante positivo dei giudici della scorsa edizione. Per quell’occasione Loretta Goggi ha approfittato per sottolineare il meraviglio percorso dell’artista, così come Panariello ha espresso tutta la sua meraviglia nel constatare l’incredibile somiglianza. Chiaramente, il buon esito della sfida gli è valso la vittoria della puntata, così da guadagnare punti preziosi per la classifica generale. Durante il suo percorso all’interno di “Tale e quale show” si è cimentato anche in altre sfide particolarmente ardue, come “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli, dove è riuscito a commuovere tutti, oppure “Perfect” di Ed Sheeran, ipnotizzando pubblico e giuria con un’interpretazione magistrale.

Carolina Rey, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Questa volta raggiungerà il podio?

Video, la migliore esibizione a Tale e Quale Show





© RIPRODUZIONE RISERVATA