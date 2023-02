Virgo Village, villaggio ufficiale Sanremo/ Atteso premio “Novella 2000 SanremoSol”

Insieme al Festival di Sanremo 2023 sta per prendere vita il Virgo Village, villaggio ufficiale della kermesse canora che si trova nella splendida cornice del Parco Villa Ormond. Per tutta la settimana si trasformerà in un centro di aggregazione, luogo di intrattenimento per cantanti, personaggi dello spettacolo, influenze, giornalisti del settore e anche istituzioni. Di fatto, il Virgo Village è da un lato vetrina della musica, dall’altro centro nevralgico della vita sanremese in uno spazio di 17mila metri quadrati, dove è prevista un’area food and beverage aperta al pubblico per rilassarsi all’interno di questa splendida location. Il taglio del nastro è in programma il 6 febbraio, poi è previsto un Convegno sul tema della musica come asset di investimento, a cui prenderanno parte tra gli altri il viceministro della Cultura Vittorio Sgarbi ed esponenti di rilievo delle principali case discografiche Warner Music e Sony, oltre a giornalisti ed esperti del settore.

Il palinsesto include “Sanremo Caffè” (dalle 11 alle 12:30), appuntamento ogni mattina con Roberto Alessi che, col pubblico del Virgo Village, intervisterà personaggi dello spettacolo per commentare i retroscena del festival. Invece dalle 17 alle 20:45 “Spazio Festival“: Francesco Rapetti Mogol (da lunedì a mercoledì) e Beppe Convertini (dal giovedì al sabato) insieme allo stesso Alessi, al filosofo Diego Fusaro, al maestro Fio Zanotti e al make-up artist Lorenzo Marchetti scandaglieranno l’universo moda. Dalle 19 alle 20:45 “Il balcone dell’Ariston – l’Irriverenza“: Luca Paolorossi in diretta dal Balcone dell’Ariston e Vittoria Castagnotto tra le strade della Città dei Fiori raccoglieranno l’opinione della gente sul Festival di Sanremo 2023 ed inviteranno “fortunate persone a caso” a salire con loro.

VIRGO VILLAGE: PREMIO “VIRGO NOVELLA 2000 SANREMOSOL”

Uno dei momenti più attesi al Virgo Village Sanremo è quello previsto giovedì 9 febbraio, cioè il Gran Galà e il Premio “Virgo Novella 2000 SanremoSol”, entrambi presso presso il Padiglione Liberty Pedriali. Saranno premiati nomi illustri della tv italiana e del mondo dello spettacolo, come Katia Ricciarelli, Bobby Solo, Claudio Cecchetto e i Matia Bazar ma anche Mara Venier, Paolo Bonolis, Enrico Papi, Valeria Marini e Manuela Arcuri. Non è finita qui, perché il Virgo Village Sanremo è totalmente creen. Infatti, ci sono stazioni di ricarica a induzione con fotovoltaico, inoltre tutta la mobilità sarà totalmente sostenibile. Uno degli aspetti fondamentali di questo progetto, fortemente voluto dal colosso finanziario elvetico Virgo Fund con il Patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria, è valorizzare la musica italiana ma anche i luoghi della cultura, l’enogastronomia e la storia dell’Italia.

