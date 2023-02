Scaletta Sanremo 2023: conduttrici, ospiti ed esibizioni delle 5 serate/ Programa serata per serata

Festival di Sanremo 2023, la scaletta della prima e della seconda serata

A pochi giorni dal Festival di Sanremo 2023 la curiosità è alle stelle. Intanto, però, è stata stilata la lista (forse non ancora del tutto completa) delle 5 serate e, tra co-conduttrici, esibizioni e grandi ospiti, il menù imbastito da Amadeus è davvero ricco e viene snocciolato da TvBlog. Si parte martedì 7 febbraio con la prima serata: al fianco del conduttore e direttore artistico ci sarà Gianni Morandi per ogni serata, mentre per il debutto è prevista la presenza dell’attesissima Chiara Ferragni nelle vesti di co-conduttrice. Tra gli ospiti spiccano Mahmood e Blanco, che canteranno Brividi (canzone vincitrice della precedente edizione), la reunion dei Pooh ed Elena Sofia Ricci.

Nella prima serata è prevista l’esibizione di 14 canzoni in gara, mentre le restanti 14 verranno eseguite nella seconda serata, in programma mercoledì 8. In questa serata, oltre ad Amadeus e Gianni Morandi, avremo Francesca Fagnani alla co-conduzione. Tra gli ospiti si esibiranno, per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, mentre a livello internazionale i Black Eyed Peas animeranno il teatro con le loro hit, trasformandolo in una discoteca. Spazio poi all’ospite comico Angelo Duro.

Sanremo 2023: terza, quarta e quinta serata tra esibizioni e grandi ospiti

La terza serata del Festival di Sanremo 2023, in programma giovedì 9 febbraio, vedrà Paola Egonu come co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Verranno eseguite tutte le 28 canzoni in gara e, anche in quest’occasione, non mancheranno i super ospiti: spazio a Peppino Di Capri e all’atteso ritorno dei Maneskin. La quarta serata, quella di venerdì 10 febbraio, sarà invece dedicata alle Cover. Amadeus, Morandi e la co-conduttrice Chiara Francini presenteranno i 28 Big in gara e le relative Cover, scelte tra canzoni nazionali ed internazionali. Tra gli ospiti il cast della serie Mare Fuori.

Infine, l’attesa finale è prevista per la serata di sabato 11 febbraio. Torna Chiara Ferragni alla co-conduzione al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Si esibiranno tutti i 28 Big in gara e, al termine delle votazioni, verrà decretato il vincitore di Sanremo 2023, che conquisterà di diritto la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest 2023, in programma a maggio a Liverpool. Tra gli ospiti ci saranno Gino Paoli e i Depeche Mode: spazio poi all’intervento del presidente dell’Ucraina Zelensky attraverso un video-messaggio. Probabilmente Amadeus arricchirà il cast con l’annuncio di nuovi ospiti ma, al momento, le serate dovrebbero comporsi secondo questa modalità.











