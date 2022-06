Virna Toppi/ La prima ballerina del Teatro alla Scala si sposa, le sue dichiarazioni

Virna Toppi, dall’inizio della carriera al Teatro alla Scala di Milano

Virna Toppi è una ballerina di 28 anni ed è la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano dal 2018. In un’intervista all’Accademia Teatro alla Scala è lei stessa a raccontare i suoi primi passi verso il mondo della danza: “Fin da bambina ho amato ballare a ritmo di musica, senza aver mai preso una vera lezione. Quando capii che volevo fare la ballerina avevo 7 anni e chiesi ai miei genitori di portarmi in una scuola di danza. Inizialmente non erano molto felici di questa mia scelta: nessuno di loro aveva mai coltivato la mia stessa passione e avrebbero preferito che io mi impegnassi in uno sport. Nonostante ciò, iniziai a studiare seriamente danza classica. Mi piacque subito e, infatti, non l’ho mai più lasciata! A 10 anni venni spinta a partecipare all’audizione per la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala e fui ammessa al primo corso”.

Virna Toppi, chi è la ballerina/ "Non ho detto addio alla Scala ma..."

Dopo il diploma, vari stage e collaborazioni importanti, Virna andò a Dresda e poi tornata a Milano, il direttore Vasiev l’ha promossa come solista al Teatro alla Scala. In seguito quando è subentrato il direttore Olivieri, è stata nominata prima ballerina.

Virna Troppi, vita privata, futuro matrimonio e Roberto Bolle

Virna Toppi è fidanzata con il ballerino Nicola Del Freo, anche lui è un primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano e i due formano quindi una coppia nel lavoro e in amore. Stanno insieme dal 2015, si sono innamorati mentre danzavano e dopo anni come sostiene la ballerina “ci si lascia o ci si sposa”. Pare però che Nicola le abbia fatto la proposta di matrimonio e che lei abbia accettato senza esitazione. Nicola ha scelto per lei un anello con un diamante incastonato in un cerchio di brillanti, nonostante questo si ritiene una persona molto semplice e ha dichiarato al Corriere della Sera che per lui l’anello è un simbolo e in questo caso molto pensato.

I due cercano una casa grande ma al momento non vogliono figli. Tornando alla carriera della giovane ballerina, Virna ha avuto una grande visibilità anche grazie al ballerino Roberto Bolle, che l’ha scelta come ospite del programma “Danza con me” 2022 insieme ad altri talentuosi ballerini. I due hanno danzato sulle note di “Believer” degli Immagine Dragons insieme alla compagnia Contemporary Dance Company. Un’esibizione con una scenografia ed effetti d’acqua che hanno indubbiamente contribuito a stupire il pubblico.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA