Virtual Lies Fuori Controllo/ Su Rete 4 un film canadese per la tv

Virtual Lies Fuori Controllo, film su Rete 4 diretto da George Ershbamer

Virtual Lies Fuori Controllo è il film che seguiremoquesto pomeriggio, sabato 4 dicembre, dalle ore 16.50 su Rete 4. Ci troviamo di fronte a un film tra il thriller e il drammatico di produzione statunitense e canadese, diretto da George Ershbamer.

Nel cast della pellicola spiccano i ruoli ricoperti dalla promettente Christina Cox e Marc Menard con al loro fianco Ali Liebert, Quinn Lord, Brenda M. Crichlow, Jennifer Spence, Alexander Calvert, Jennifer Kosic, Michael Daingerfield, Christos Shaw e John Tench. In Italia fu trasmesso per la prima volta in assoluto il 26 maggio del 2018 sempre su Rete 4.

Virtual Lies Fuori Controllo, la trama: una coppia legata da 15 anni e…

I protagonisti delle vicende narrate di Virtual Lies Fuori Controllo sono Jamie e Will, una coppia legata dal sacro vincolo del matrimonio da ormai 15 anni. Tutto sembra andare nel verso giusto ma le difficoltà economiche destabilizzano l’equilibrio sentimentale della coppia. Will infatti perde improvvisamente il lavoro, mettendo quindi in difficoltà la vita di tutta la famiglia dal punto di vista del sostegno economico. Da questo momento in poi, mentre la donna inizia a darsi da fare dedicandosi a lavori occasionali, l’uomo resta in casa sopratutto per badare al proprio figlio Dylan. Nel corso dei giorni però Jamie inizia a notare qualcosa di strano da parte del marito, scoprendo successivamente che mentre lei cercava di dare un futuro alla famiglia, lui intratteneva di nascosto una relazione con un’altra donna.

Jamie si dimostra chiaramente ferita dall’accaduto, cercando una spiegazione al perché il marito avesse deciso di trovarsi un’amante su un sito di incontri online. Nonostante tutto, i due cercano di andare avanti sopratutto per il bene del figlio; in particolare la donna chiede di tagliare di netto la relazione clandestina del marito con la fantomatica A.J. . Will chiaramente comprende l’errore e sopratutto quanto fosse importante dare maggior peso al benessere del figlio, per cui comunica alla giovane conosciuta di aver deciso di chiudere la relazione. Da questo momento in poi per la coppia di sposi inizierà un vero e proprio incubo. L’amante dell’uomo infatti si dimostra essere completamente ossessionata da lui, al punto di non accettare il il rifiuto improvviso e iniziare una vera e propria persecuzione nei confronti della coppia. Dal suo punto di vista nessuno poteva avere Will se non lei, inizia quindi a tormentare Jamie e la sua famiglia con l’obiettivo di rovinare per sempre la loro felicità.



