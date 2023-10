Virus West Nile in Italia/ Salgono a 298 i contagi con 18 decessi: l’ultima vittima a Mantova

I contagi da virus West Nile in Italia continuano a salire. Così come crescono anche le vittime. Finora i numeri non sono ancora allarmanti ma nemmeno si sta assistendo ad un arresto della diffusione. Come riporta Adnkronos i dati resi noti dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS) parlano finora di 298 casi accertati a partire da maggio 2023. E tra questi si sono registrati 18 decessi, così distribuiti: 5 in Piemonte, 9 in Lombardia (+1), 4 in Emilia Romagna. Le rilevazioni sono aggiornate al 4 ottobre 2023. L’ultima vittima è avvenuta a Mantova, dove negli ultimi tempi, solo in provincia, si sono avuti 14 casi.

Farmaco 'inganna' i muscoli e fa dimagrire/ I primi esperimenti: “simula esercizio fisico e si perde peso“

Quest’anno, a causa dei cambiamenti climatici, il fenomeno è comparso in anticipo, registrandosi invece di solito in piena estate, quando le temperature iniziano ad essere torride. Già a maggio infatti l’ISS aveva rilevato il virus in gruppi di zanzare a Catania e nell’avifauna a Varese. Inoltre, l’alluvione verificatosi in Emilia Romagna non ha fatto altro che far aumentare la diffusione del West Nile, creando il terreno fertile per la sua propagazione.

Cannabis light: Tar Lazio blocca il decreto governo/ "Ok alla vendita, non è stupefacente"

WEST NILE, LA SITUAZIONE DI MANTOVA

Nell’uomo il periodo di incubazione ha una durata che va dai 2 a 14 giorni nei soggetti sani, mentre in quelli immunodeficienti può esser presente un’incubazione oltre le tre settimane. La maggior parte delle persone non sviluppa solitamente sintomi. Un 20% dei soggetti infetti, invece, sviluppa una sindrome simile ad una normale influenza. In questi soggetti possono comparire febbre, mal di testa, mal di gola, artralgie e dolorabilità muscolare, linfoadenopatia, anoressia, nausea, diarrea, sindromi di tipo respiratorio e rash cutanei. Principalmente negli anziani il quadro clinico può presentarsi in modo più aggressivo e grave, rivelandosi a volte fatale.

Lilial: ritirati decine di prodotti/ "È un composto allergenico, tossico per il feto in gravidanza"

L’ultimo decesso avutosi a Mantova a settembre ha riguardato proprio un anziano di 80 anni come ha riportato La Gazzetta di Mantova. L’anziano era stato ricoverato alcuni giorni prima con febbre alta dopo essere stato punto da una zanzara che veicola il virus. I morti da virus nel mantovano sono così saliti a due.











© RIPRODUZIONE RISERVATA