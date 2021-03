Visconte Guglielmotti “Non mi sono ritirato”/ “Rispetto pubblico” (Isola dei Famosi)

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha annunciato nei giorni scorsi la sua intenzione di abbandonare l’Isola dei Famosi 2021, esattamente dopo la puntata dello scorso 18 marzo nella quale il pubblico da casa aveva deciso di far proseguire l’avventura in Honduras a Drusilla Gucci. Sin dall’inizio il Visconte aveva manifestato la sua intenzione di fare ritorno a casa, ma alla fine Ilary Blasi, padrona di casa del reality, lo aveva convinto a restare nella Parasite Island, insieme ai due aspiranti naufraghi Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. Una convinzione durata molto poco e culminata con il suo abbandono definitivo.

La stanchezza e probabilmente la delusione per la votazione al televoto dagli esiti negativi avevano spinto il Visconte a prendere la decisione definitiva: “Ho deciso che forse è meglio che me ne vado stasera anche perchè purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei in grado più di continuare questo gioco”. Guglielmotti aveva auspicato così in una nuova avventura in futuro: “Sarà per la prossima volta, adesso non sono nè dell’umore nè dello spirito di poter continuare ad essere in gioco, mi dispiace veramente molto”, aveva chiosato. Ma come sono andate davvero le cose?

VISCONTE GUGLIELMOTTI, LA PRECISAZIONE SUL SUO ABBANDONO

Quello del Visconte Guglielmotti era apparso a tutti gli effetti un abbandono ma a quanto pare non è stato così. A precisarlo, come riporta il portale SuperGuidaTv, è stato lo stesso ex naufrago che ha spiegato: “Vorrei precisare che io non mi sono ritirato dall’Isola dei Famosi, semplicemente ho rispettato la decisione del pubblico che purtroppo ha scelto di rimandarmi a casa”. Ferdinando ha anche spiegato di non aver inizialmente riflettuto a sufficienza su cosa avrebbe significato restare in gioco con Fariba e Ubaldo: “Lì per lì quando sono approdato a Parasite Island mi sono fatto convincere dalle parole di Ilary che ci teneva che io restassi. Subito dopo tuttavia, quando il collegamento era già chiuso, ho appreso effettivamente cosa significasse restare e non me la sono sentita”, ha aggiunto. La stessa padrona di casa, di fatto, lo aveva tranquillizzato sulla possibilità di poter andare via in qualunque momento. “Saranno passati due minuti dal termine del collegamento, a quando ho deciso di tenere fede a quelle che erano le mie motivazioni: rispettare la decisione dei telespettatori. E sulla base di questa scelta, sono rientrato a casa”, ha chiosato il Visconte che ha voluto dimostrare di essere un uomo di parola prendendo alla lettera il volere del pubblico di rispedirlo in Italia.

