Visite a domicilio, Rete 4/ Un cult per il pubblico di Mediaset

Visite a domicilio va in onda oggi, 25 agosto, su Rete 4 a partire dalle 16.45. Si tratta di una pellicola del 1978 di produzione a stelle e strisce, la pellicola ascrivibile al genere delle commedie per tutta la famiglia vede la regia del bravo Howard Zieff, il direttore dei lavori si è basato su un soggetto scritto a quattro mani da Charles Shyer e Alan Mandel, di Julius J. Epstein invece la sceneggiatura. La pellicola vede come attori principali Walter Matthau e Glenda Jackson la distribuzione internazionale è stata invece curata dalla CIC. Il film vista anche la vetustà di produzione non è certo una prima televisiva.

Visite a domicilio, la trama

La trama della pellicola Visite a domicilio verte sulla vita di un medico di provincia che alla morte della moglie cambia radicalmente la sua vita. Egli pur continuando nel suo meritorio lavoro, che consiste nel seguire pazientemente molti suoi paesani, inizia a godere finanche dei piaceri che la vita offre, piaceri che nel suo recente passato non aveva assaporato per via del matrimonio.

Il suo stile però lo porta ad accettare i divertimenti che possono esserci nel piccolo paese dove abita, non ultimo quello di corteggiare e conquistare le belle donne. Durante una delle serate dedicate al divertimento il dottore conosce una bella e piacente signora, i due iniziano a frequentarsi assiduamente, e nonostante il professionista non voglia esporsi alla fine iniziano una relazione sentimentale. I

l dottore memore però di quello che era accaduto con la moglie non è intenzionato ad abbandonare il suo nuovo stile di vita e questo porta delle frizioni all’interno della relazione sentimentale appena iniziata. Come se non bastasse il medico per ragioni professionali deve seguire l’ennesima paziente, i suoi continui controlli e la storia recente portano la sua nuova compagna ad ingelosirsi.

Lo spettatore viene trasportato all’interno dell’ennesima crisi, crisi che questa volta porta alla rottura della relazione. Dopo i primi giorni passati in solitudine il medico capisce che alla sua nuova fiamma tiene particolarmente e alla fine farà di tutto per riconquistarla. Come spesso accade nelle commedie il tentativo di rappacificamento porta a delle situazioni esilaranti, ma alla fine l’amore vince e i due torneranno finalmente a frequentarsi e ad amarsi.



