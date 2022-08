Vita Smeralda/ Su Italia 1 il film di e con Jerry Calà

Vita Smeralda va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, venerdì 5 agosto, a partire dalle ore 23:40. La pellicola è stata prodotta in Italia nel 2006 dalla Medusa Film in collaborazione con Sky per la regia di Jerry Calà il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Gino Capone.

Nel cast oltre allo stesso Jerry Calà che peraltro interpreta sè stesso ci sono anche Benedetta Valanzano, Eleonora Pedron, Francesca Cavallin, Fabio Fulco, Guido Nicheli, Davide Silvestri ed Elena Santarelli.

Vita Smeralda, la trama del film

Passiamo alla trama di Vita Smeralda. Tre giovani e belle amiche Elena, Luana e Silvia decidono di trascorrere una splendida estate insieme scegliendo come meta delle loro vacanze la Sardegna. Ovviamente la loro partenza è prevista insieme ai rispettivi fidanzati e un’ampia comitiva di amici. Purtroppo la vacanza si dimostra ben differente da come l’avevano immaginata perché devono accettare le decisioni prese dagli amici e dai fidanzati i quali organizzano il tutto all’interno di un ambiente di campeggio. Abbandonano i loro amici e le ragazze decidono di lanciarsi nelle bellezze e nel lusso della Costa Smeralda ritrovandosi alle prese con feste glamour, incredibili yacht dove ci sono importanti personaggi del mondo del cinema, della televisione e dello sport.

Qui fanno la conoscenza di un attore che loro avevano sempre amato come Jerry Calà il quale in questo momento sta riorganizzando il proprio personaggio per prendere parte a un nuovo film che sarà intitolato Vacanze di Natale a Mosca con il supporto di un produttore cinematografico russo. Tuttavia, la contrattazione non è delle più semplici perché ci sono dei modi di fare abbastanza bizzarri da parte del produttore russo. Tuttavia le preoccupazioni e le difficoltà per il povero Jerry Calà non finiranno qui perché dopo qualche giorno sul suo yacht si presenta una ragazza di chiare origini indiane la quale dice di essere la figlia illegittima di Jerry Calà. Si tratta di un vero e proprio scoop e nonostante l’attore non abbia certezza di questo rapporto avuto in passato, decide comunque di riconoscerla seppur non per via legali.

Intanto le tre ragazze sono di nuovo in giro per la parte più a nord della Sardegna per visitare le bellezze, soprattutto per poter prendere parte a tantissime feste incontrando uomini dal grande fascino come Ascanio, ricco imprenditore. Proprio con quest’ultimo Silvia mette in essere un rapporto che sembra destinato a durare mentre le altre due decidono di far ritorno al campeggio. Tuttavia il destino sa essere beffardo e molto presto ci saranno delle incredibili sorprese per tutte e tre le amiche.

