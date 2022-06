Vitesco, motore elettrico senza magneti e terre rare/ Velocità ecologica: cosa cambia

Vitesco presenta il motore elettrico senza magneti e terre rare. Proprio così: un nuovo modo di vedere le cose. Lancia il nuovo motore con velocità ecologica, più ecosostenibile e soprattutto anche più economico. Cosa cambia davvero? Adatto ai veicoli ad alta autonomia e utilizzati per le alte velocità, si tratta di un motore senza magneti permanenti. Esso può essere efficiente più dello standard e impattare molto di meno sull’ambiente: tratto da un progetto ecosostenibile. Questa azienda ha messo in commercio il motore EESM.

Il magnetismo di questo motore elettrico senza magneti e terre rare di Vitesco viene generato con avvolgimento presenti nel rotore. Novità assoluta? Non è proprio così ma diventa popolare nel momento in cui fornisce una soluzione efficiente e per le alte velocità. Interessante aspetto poiché è molto meglio rispetto ai semplici motori sincroni a magneti permanenti. Nel mondo della tecnologia si presenta come un vero e proprio affare. Economico e destinato a chi punta sulla velocità ecologica.

Motore elettrico senza magneti e terre rare di Vitesco: ecco cosa cambia

Oltre al fatto di avere una velocità ecologica e di essere più economico, questo nuovo motore elettrico senza magneti e terre rare di Vitesco ha avuto dei forti cambiamenti rispetto ai motori classici. Innanzitutto, il fatto di non avere i magneti è un grande vantaggio in termini economici. Costa di meno anche per un altro motivo: è realizzato senza terre rare. Significa che viene detratto il prezzo molto alto della materia prima in questione.

Cosa cambia sul motore elettrico senza magneti e terre rare dell’azienda Vitesco? L’impronta ambientale e le emissioni di CO2 del classico motore elettrico sono diminuite. Il motivo è perché manca la parte che inquina. Un motore elettrico senza magneti e terre rare ha un impatto più che positivo sull’ambiente circostante. Vitesco ha deciso di montare la parte elettrica senza terre rare sull’assale elettrificato. Quest’ultimo ha componenti super all’avanguardia. La tecnologia sta avanzando e l’azienda Vitesco continua a puntare su un particolare motore elettrico senza magneti e terre rare che porta enormi vantaggi a chi lo acquista.

