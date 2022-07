Vito Coppola, con Arisa è davvero finita: “Non siamo una coppia”/ “Rimasti in buoni rapporti”

Vito Coppola e Arisa si sono lasciati: le parole del ballerino

Non ci sono più dubbi ormai: la storia tra Vito Coppola e Arisa è giunta definitivamente al capolinea. Di avvisaglie in queste settimane ce ne sono state ma ora sono i diretti interessati a confermare la fine di una love story che ha fatto mormorare il gossip. Vito Coppola – che ha annunciato il suo addio a Ballando con le stelle nelle ultime ore – ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio, dove ha ammesso che con Arisa c’è, ad oggi, solo un rapporto di amicizia.

“Arisa? Siamo rimasti in buoni rapporti, – ha ammesso Vito Coppola, precisando che – il nostro è solo un rapporto amichevole. Non siamo una coppia, non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme.” Amore al capolinea, dunque, per la coppia nata proprio sul palco di Ballando con le stelle.

Arisa e le parole d’amore dopo l’addio a Vito Coppola

Intanto Arisa due giorni fa ha lanciato il suo nuovo singolo, Tu mi perdicion. Un brano annunciato con un lungo post in cui la cantante racconta di aver sofferto molto nell’ultimo periodo: “Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi.”, si legge. Parole che hanno subito portato alla mente Vito Coppola.

La cantante, nel post, ha inoltre raccontato di aver provato per la prima volta amore vero e lo descrive con queste parole: “Non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte”. Che sia un punto definitivo a questa storia?

