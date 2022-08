Vito Coppola, dolce dedica ad Arisa “Sei un dono della natura”/ Fan spiazzati e…

Arisa compie 40 anni e Vito Coppola le dedica un post sui social, fan in delirio

Arisa compie gli anni e Vito Coppola le fa una dedica sui social. Dopo vari tira e molla la storia nata a Ballando con le stelle non è decollata ma Arisa continua a leccarsi le ferite. La cantante è rimasta delusa da questa ultima relazione e per il momento ha dichiarato di voler restare da sola. Proprio nel giorno in cui festeggia i 40 anni, Vito Coppola ha deciso però di farle una sorpresa dedicandole un post su Instagram. Nello scatto che risale alla giornata della vigilia di Natale dello scorso anno, Vito e Arisa appaiono sorridenti e complici.

Nella didascalia, Vito ha parlato di quel giorno come uno dei momenti da custodire gelosamente e scrive: “Venerdì 24 Dicembre 2021 – ore 11.31. A metà strada “tra” Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. Questa foto è questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi. “Eh già, che bello essere provinciali! È ad oggi un privilegio”. Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. Sei un dono della natura”. Sotto il post è arrivato puntuale il commento di Arisa che ha ringraziato Vito per la dedica speciale. In molti però sognano di vederli ancora insieme. C’è chi infatti scrive: “Eravate felici, gli occhi parlano, ora entrambi avete lo sguardo triste e velato, peccato”. C’è ancora una speranza?

Arisa ha rilasciato un’interessante intervista al Settimanale Oggi. La cantante ha fatto un bilancio della sua storia con Vito Coppola e ha spiegato di essere in convalescenza: “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età̀, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.

Per questo motivo, Arisa ha rinunciato per il momento all’amore tanto che in futuro sogna di diventare mamma da single: “Penso sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola, piuttosto che con un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli. Neanche stare con le donne sarebbe una soluzione, e dire che ho iniziato a battermi per i diritti nel 2010, quando non era di moda. Capita che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini”.

