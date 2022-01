Vito Coppola e Arisa si sono lasciati/ Tutto finito con ballerino Ballando con le stelle

La partecipazione a “Ballando con le stelle” ha spesso favorito la nascita di nuovi amori, basti pensare a quello che dura ormai da anni tra Natalia Titova e Massimiliano Rosolino e a quello tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, anche se i due si sono lasciati ormai da tempo. In quest’ultima edizione del programma in molti hanno notato il feeling che si è instaurato tra Arisa e il suo ballerino, Vito Coppola, apparso evidente anche nel momento in cui i due si sono scambiati un bacio in diretta, che non era previsto nella coreografia.

La sintonia tra i due è stata talmente forte da spingerli a trascorrere qualche giorno di vacanza insieme a Napoli, nonostante i dieci anni di differenza tra loro. Entrambi avevano poi confermato indirettamente la loro liason con un post social che non lasciava spazio a interpretazioni: “Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi. La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che avverrà”.

Vito Coppola e Arisa: il feeling tra i due è già concluso

Nonostante sguardi languidi e messaggi di intesa siano piuttosto recenti, la situazione tra Vito Coppola e Arisa sarebbe precipitata negli ultimi giorni. La prima a lasciare intendere a una rottura con il ballerino conosciuto nel programma condotto da Milly Carlucci è stata la cantante. Rosalba (questo il suo vero nome) ha infatti postato una storia da cui traspare come il suo umore non sia dei migliori: “Quando ci si innamora la prima cosa da fare subito è iniziare a mettere subito da parte dei soldi per lo psicologo” – ha scritto. Il riferimento è al suo partner?

Un messaggio simile lei lo aveva pubblicato anche pochi giorni prima: “Non c’è dolore più grande dell’amare chi non sa sceglierti, ma non vuole perderti” – sono state le sue parole. Questo lascerebbe intendere che il ballerino potrebbe non essere pronto a lasciarsi andare completamente e iniziare così una vera storia d’amore con lei. Solo il tempo ci dirà quale sia la verità.



