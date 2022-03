Vito Coppola si dichiara ad Arisa, dopo Ballando/ “Scegliamo di non fare progetti”

Ballando con le stelle, Vito Coppola e Arisa ancora uniti al di là dei riflettori

E’ amore tra Vito Coppola e Arisa, dopo che i due volti tv hanno appassionato i telespettatori garantendo un intrattenimento al cardiopalmo con il gioco di coppia concorrente a Ballando con le stelle 2022, il varietà di RaiUno condotto da Milly Carlucci. A rivelare l’evoluzione del sodalizio artistico tra gli ormai “piccioncini vip” in un vero e proprio amore, ci pensa Vito, l’esperto nonché maestro di ballo latino, in occasione di una nuova intervista concessa a Di più magazine.

Incalzato sul legame che ora lo vincola alla cantante conosciuta nel format di Milly Carlucci, non a caso, il sex-symbol originario di Salerno e dagli occhi di ghiaccio non nasconde di vivere una storia d’amore con la cantante di Sincerità. “La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo”, esordisce nell’intervento rivelatorio, Vito, sul legame che lo tiene vincolato alla cantante, senza però definirsi ‘fidanzato’. Parole da cui trapelerebbe che la “coppia” vip badi alla sostanza più che alle formalità dell’amore che li lega l’uno all’altra. Al momento i due si riserbano della facoltà di non svelare i particolari della loro “unione”, anche se pare che Vito e la cantante originaria di Genova abbiano convenuto di andare a convivere insieme e/o comunque di frequentarsi in intimità, all’ordine del giorno.

Al noto rotocalco di cronaca rosa, il ballerino professionista di Ballando con le stelle ammette palesemente, poi, di vivere a stretto contatto con Arisa, sin dalla loro uscita di scena da Ballando con le stelle, anche in virtù della collaborazione a Il cantante mascherato, format condotto sempre da Milly Carlucci, dove l’aitante Vito copre il ruolo di primo ballerino per il corpo di ballo e la cantante veste i panni di giudice di qualità in giuria.

Vito Coppola e Arisa fanno sul serio: al via le presentazioni in famiglia

In occasione della sua intervista rivelatrice, quindi, Vito Coppola non nasconde neanche di aver trascorso in intimità con Arisa, le vacanze natalizie 2021/2022 , occasione in cui insieme alla cantante hanno avuto modo di presentarsi alle loro rispettive famiglie, dichiarando il loro amore in modo “ufficioso”. Per l’occasione familiare, lei si è recata ad Eboli, il Paese natale di Vito, e per amore di Arisa il campano ha invece raggiunto i familiari di lei a Pignola, in provincia di Potenza. Ma non è tutto. Perché, tra le altre dichiarazioni rilasciate in confidenza con la nota rivista, Vito dichiara inoltre di aver convenuto una scelta di comune accordo con Arisa, rispetto alla storia che li vincola: “Abbiamo deciso di non fare progetti”. E a chi -tra i detrattori- sarebbe pronto a scommettere che tra l’esperto ballerino e la cantante l’amore possa a breve giungere a una conclusione, per la differenza d’età (lui 29 anni e lei 39 anni), lui controreplica facendo sapere di non temere il tempo che passa, nei sentimenti, lasciando intendere che l’età sia solo un numero.

Di recente Arisa è finita al centro dell’attenzione mediatica per la sua ospitata al pre-serale di Amici 21, dove si è detta particolarmente colpita dai cantanti Sissi e LDA (record di stream ad Amici 21), tanto da piazzare i due giovani ai vertici della classifica stilata al termine della consuetudinaria gara delle cover , rispettivamente al 1° e al secondo posto. “Hai lo stesso fascino di papà Gigi D’Alessio“, ha dichiarato visibilmente sorpresa la cantante al figlio d’arte, Luca D’Alessio, a margine dell’esibizione del 18enne in una cover personalizzata di Just the way you are di Bruno Mars.













