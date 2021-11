Vito Coppola smentisce il flirt con Arisa/ “Sento che è una di quelle persone che…”

Il bacio tra Arisa e Vito Coppola ha scatenato il gossip

Nella scorsa puntata di “Ballando con le stelle”, al termine dell’esibizione, Vito Coppola ha baciato Arisa. Lei è rimasta interdetta tanto che davanti la giuria ha cercato di fare finta di nulla. In molti si sono chiesti se Arisa e Vito fossero solo amici o se ci fosse dell’altro. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, il ballerino Vito Coppola ha rafforzato l’ipotesi che tra loro potrebbe nascere qualcosa fuori dal programma: “È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma”.

Vito ha rivelato poi di aver provato grande contentezza nel sapere all’inizio che Arisa sarebbe stata la sua partner. Nonostante i primi dubbi, Vito ha saputo rassicurarla e tra i due oggi c’è una particolare intesa. Un feeling particolare anche se Vito ha smentito: “Siamo molto complici. Il ballo prevede intimità fisica, e lei durante le prime prove era molto rigida. Poi si è sciolta. Da fuori questa complicità può essere equivocata ma non c’è niente di più di un’amicizia speciale”.

Intanto è spuntato un dettaglio sulla vita sentimentale di Vito Coppola. Nonostante il bacio appassionato con Arisa, Vito sarebbe legato ad una ragazza di nome Valentina. Valentina Sica laureata in tecniche di laboratorio biomedico, anche lei originaria di Eboli proprio come lui, che gli sarebbe al fianco da circa tre anni. Il condizionale però è d’obbligo, visto che i due non appaiono in fotografie insieme sui social dal lontano 2018. E visto che difficilmente lui si lascerebbe andare a baci appassionati con un’altra in diretta televisiva. Sul profilo Instagram di Valentina per il momento tutto tace. Sempre più persone pensano che tra Arisa e Vito ci sia qualcosa che vada oltre la stima lavorativa. I due, dopo l’esibizione, hanno ammesso di non aver programmato quel bacio, nato in modo spontaneo dal trasporto del momento. Commentando la performance sui social Vito ha scritto: “È stata una serata particolarmente travolgente. Inaspettatamente magica. Ci stiamo godendo questo percorso ogni singolo giorno”, un post al quale Arisa ha replicato con un cuoricino.

