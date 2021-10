Vito Fiusco ex fidanzato Miriana Trevisan:”Ci siamo lasciati prima del GF Vip”/ “Siamo amici” e la difende…

Mentre Miriana Trevisan continua la sua conoscenza nella Casa del Grande Fratello Vip con Nicola Pisu, fuori dalla Casa Novella2000 pubblica la lettera scritta e inviata loro da Vito Fiusco, l’ex compagno della Trevisan. Si è spesso parlato di questo presunto flirt, oggi finalmente confermato proprio dal diretto interessato. Nella lettera Vito chiede di non essere sentimentalmente associato a Miriana, visto che la loro storia è ormai finita definitivamente e che nella sua vita c’è oggi un’altra donna. “Con Miriana abbiamo avuto una bella relazione sentimentale, poi trasformata, dopo la separazione, in una profonda amicizia.”, spiega lui nella missiva.

Serena Enardu contro Miriana Trevisan/ "Va avanti chi si muove bene sotto le coperte”

Poi continua: “La storia è terminata alcune settimane prima del suo ingresso nella Casa, ma pare che alcuni ritengano che tale storia sia ancora in piedi. Tanto da inviarmi, quotidianamente, sollecitazioni di dire la verità attraverso le mie pagine social, con messaggi sia privati sia pubblici, spesso anche aggressivi.”, lamenta l’uomo.

Miriana Trevisan crolla al GF Vip: crisi di pianto/ Nicola Pisu le dorme vicino al letto per terra

Vito Fiusco, l’ex fidanzato di Miriana Trevisan la difende: “Persona onesta e sincera”

Gli stessi messaggi li avrebbe ricevuti anche la sua nuova compagna, Veronica: “come me, riceve da giorni decine di messaggi relativi al mio rapporto precedente con Miriana, messaggi dai toni, spesso, pesanti e inquisitori.”, scrive Vito Fiusco nella sua lettera. Qui, sul finale, tiene a ribadire che “la mia storia con Miriana era già terminata prima del suo ingresso nella Casa del GFVip. Per questo ho potuto legarmi a Veronica, in piena libertà e onestà.” Si schiera però dalla parte dell’ex nella discussione con la signora Patrizia Mirigliani: “Mi dispiace, altresì, l’atteggiamento severo della madre di Nicola Pisu. Miriana è una persona onesta e sincera. Le sono grato se potrete dare voce alla assoluta verità.”, conclude.

LEGGI ANCHE:

Miriana Trevisan "Nicola Pisu? Fosse più grande sarebbe perfetto"/ "Questo mi fa soffrire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA