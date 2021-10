Miriana Trevisan, malore nella notte al GF Vip/ Video: Nicola preoccupato e…

Leggero malore per Miriana Trevisan dopo la diretta della tredicesima puntata del Grande Fratello vip 2021. La showgirl, nella camera del sole dove si trovava con Jo Squillo, Alex Belli e Nicola Pisu, si è sentita poco bene stendendosi immediatamente sul letto. Gli altri concorrenti si sono immediatamente preoccupati con Jo Squillo che, dopo averle tenuto la mano, ha provato a farla rilassare con un massaggio mentre Nicola, per aiutarla, su consiglio di Jo, è andato a prenderle un bicchiere di acqua e zucchero.

Niente di preoccupante, fortunatamente, per Miriana Trevisan che si è poi ripresa trascorrendo anche del tempo in veranda in compagnia di Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Soleil Sorge prima di andare a dormire. Un malessere forse dovuto alla cena consumata in tarda notte o alle emozioni vissute nel corso della puntata.

Miriana Trevisan, coccole con Nicola Pisu dopo il malore

Dopo essersi ripresa dal leggero malore, Miriana Trevisan ha trascorso alcuni momenti con Nicola Pisu prima di dormire. Rassicurata dal confronto con Patrizia Mirigliani che ha spiegato di non essere contraria all’eventuale storia tra il figlio e la showgirl, Miriana ha deciso di viversi le emozioni che le regala il rapporto con Nicola senza false aspettative.

Tra baci e coccole, la conoscenza tra i due gieffini continua. Nicola, da parte sua, conferma di essersi innamorato mentre Miriana resta ferma sulla propria posizione convinta che sia ancora troppo presto per parlare d’amore.

