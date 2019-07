Vittoria, auto pirata travolge due cugini: un morto e uno grave/ Fermato pregiudicato

Tragedia a Vittoria, provincia di Ragusa: due cuginetti di 11 e 12 anni sono stati travolti da un’auto pirata, bilancio di un morto e di un ferito. Un dramma che si è consumato poco dopo le 21,30 di giovedì 11 luglio 2019 in via IV Aprile, in pieno centro storico: i due ragazzini, Simone e Alessio, erano seduti sull’uscio di casa quando ad un certo punto un Suv, una Jeep Renegade per la precisione, gli ha tranciato le gambe. Come riporta Ragusa News, il bambino rimasto ferito rischia di perdere entrambi gli arti inferiori e sta lottando tra la vita e la morte. Nulla da fare per l’altro giovane: i sanitari del 118, giunti immediatamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Più fortunato un terzo ragazzino che stava giocando con loro: è riuscito ad evitare l’auto lanciata a forte velocità.

VITTORIA, TRAVOLTI DUE CUGINI: FERMATO IL CONDUCENTE DELL’AUTO PIRATA

Repubblica riporta che le condizioni del ragazzo rimasto ferito sono disperate – attualmente è in rianimazione nell’Ospedale di Vittoria, ma sarà trasferito a Catania – con i due cugini che sono stati trascinati per diversi metri dall’auto. Il conducente del Jeep Renegade si è dato alla fuga a piedi: l’uomo, il 37enne Rosario Greco, è stato rintracciato poco dopo dagli agenti della Polizia di Stato. Ha alle spalle alcuni precedenti penali. Ragusa News sottolinea che insieme a lui c’era un altro uomo: interrogati dai militari, hanno affermato di essere scappati per la paura di essere linciati dai presenti. Un dramma che ha sconvolto la comunità di Vittoria, che si stringe attorno alla famiglia dei due giovanissimi coinvolti. Un testimone ha raccontato: «Una scena agghiacciante perchè i due bambini sono stati letteralmente falciati».

