Vittoria Deganello, accuse choc da hater: “Tu mamma? Vergogna!”/ L’ex di Uomini e Donne furiosa: “Fai schifo”

Vittoria Deganello riceve delle accuse choc da un hater sul suo essere madre: l’ex di Uomini e Donne furiosa

Vittoria Deganello è finita ancora una volta nel mirino degli hater. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata da pochi mesi mamma della piccola Ginevra, figlia avuta da Alessandro Murgia, nelle ultime ore ha puntato i riflettori su un lungo e pensante messaggio ricevuto da un utente del web. Il messaggio in questione, che Vittoria ha condiviso in una story su Instagram e a cui ha poi risposto, giudica con parole forti il suo essere madre, tirando in ballo anche il suo ex e padre di sua figlia.

Irene Capuano presto mamma per la prima volta/ L'ex Uomini e Donne svela il nome scelto e...

Nel commento infatti si legge: “Povera bambina mi fa una pena, figlia di una madre egoista. Pensa quando crescerà quante cose belle della sua mammina scoprirà. – e ancora – Godo che lui ti ha solo usata e ciaone! Il karma esiste, eccome! Amerà per sempre sua moglie, tu sei stata solo un divertimento e penso che ti sei fatta mettere incinta ingannandolo.”

Uomini e donne, Armando Incarnato: "Chiedo scusa a chi lotta contro il cancro..."/ Lo sfogo choc

Vittoria Deganello risponde all’hater: “Fai schifo!”

L’hater accusa inoltre Vittoria Deganello di esporre sua figlia sui social come un oggetto: “Questo non è assolutamente amore materno. Una mamma che ama proteggerebbe e ne custodisce gelosamente i momenti intimi del proprio cucciolo con le persone intime e care della propria famiglia, non qui sui social alla mercé di tutti.” Parole molto pesanti di fronte alle quali è quasi impossibile rimanere in silenzio. Ed ecco infatti che Vittoria, dopo aver mostrato a tutti il messaggio, ha così replicato: “Fai schifo tu e le persone che hanno messo like a questo commento abominevole. Farò di tutto purché mia figlia cresca in un mondo dove non debba mai avere a che fare con persone come te!”

Ida Platano, vacanze solitarie finite/ Poi la riflessione sull'amore: "Ho conosciuto una coppia e..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA