Vittoria Deganello dopo il parto: “Sto iniziando a perdere i capelli”/ Poi l’appello…

Vittoria Deganello racconta il periodo post parto

Diventata mamma da quasi un mese della piccola Ginevra, nata dalla storia, ormai finita, con Alessandro Murgia, Vittoria Deganello racconta sui social il nuovo capitolo della sua vita. Felice e innamorata della sua bambina, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non nasconde la fatica che affronta ogni giorno. Con una foto pubblicata tra le storie di Instagram svela di non aver dormito nuovamente perchè, a quanto pare, Ginevra ha deciso di restare sveglia tutta la notte. Vittoria, inoltre, con le successive Instagram Stories, racconta come sta vivendo l’allattamento.

“Se sta appiccata a me o la lascio dormire sul mio petto sta proprio serena. Se provo a metterla giù si sveglia dopo cinque minuti”, racconta Vittoria. “Io la lascerei vicina a me, ma la notte ho proprio il terrore di girarmi… Non sarei serena e comunque non riuscirei a dormire. Quindi la posso tenere lì fino a quando sono sveglia, poi provo a metterla giù ma non c’è verso“, racconta la neo mamma.

Vittoria Deganello e la perdita dei capelli durante l’allattamento

Vittoria Deganello ha poi raccontato di essere alle prese con un’importante perdita di capelli a causa dell’allattamento. «Comunque sto iniziando a perdere i capelli», racconta l’influencer alle followers. “Mi era stato detto che durante la gravidanza sarebbero stati bellissimo e durante l’allattamento li avrei persi e infatti, così sta accadendo», ha aggiunto l’ex Uomini e Donne.

Poi, sperando nella presenza di altre mamma tra le sue followers, ha chiesto una soluzione per arginare il problema della perdita dei capelli. «Avete per caso una soluzione? Sapete cosa posso fare?», la domanda dell’influencer.

