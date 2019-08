VITTORIA DEGANELLO E MARCO BORRIELLO INSIEME?/ A Ibiza “sarebbe nato qualcosa”

Vittoria Deganello e Marco Borriello: è scoppiata la passione al caldo sole di Ibiza? Sembrerebbe proprio di si stando a quanto rivelato in anteprima dal sito 361 magazine, che parla di un possibile flirt tra la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il calciatore conosciuto, oltre che per il suo talento in campo, anche per le sue conquiste. Per la ex fidanzata di Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, è forse arrivato il momento di voltare definitivamente pagina con il calciatore che in passato è stato fidanzato con Belen Rodriguez. “I due si sono incontrati a Ibiza e sarebbe nato qualcosa” si legge su 361 magazine che, parlando proprio di Marco Borriello precisa: “quest’anno è stato avvistato con Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e donne”.

Vittoria Deganello e Marco Borriello: flirt ad Ibiza

La possibile conferma di un flirt nato tra Vittoria Deganello e Marco Borriello arriva anche dai social dei due “piccioncini” che, negli ultimi giorni, hanno pubblicato delle Instagram Stories dalle stesse identiche location. “Le foto e le stories pubblicate in barca hanno immortalato gli stessi luoghi. E se tra i due ci sia qualcosa o meno… lo stabilirà il tempo! Intanto si godono le vacanze” scrive il sito 361 magazine. Possibile che tra i due sia scattata una complicità, del resto Ibiza è da sempre l’isola per eccellenza della movida estiva per tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Diversi flirti sono nati nella splendida Eivissa durante l’estate senza però riuscire ad arrivare all’inverno. Resta da capire se tra Vittoria e Marco è davvero scoppiata la passione, oppure c’è solo un’amicizia.

Vittoria Deganello dimentica Mattia Marciano con Marco Borriello?

Vittoria Deganello è caduta tra le braccia del bomber Marco Borriello? Al momento non c’è una conferma ufficiale, ma una cosa è certa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sicuramente superato la storia finita male con Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne. I due, infatti, si sono detti addio lo scorso anno per incompatibilità caratteriali e non per una questione di tradimenti. A precisarlo nuovamente è stata la stessa Vittoria: “siamo stati sempre due persone abbastanza riservate. Quindi abbiamo preferito non sbandierare al mondo i motivi intimi del perché sia finita. Il motivo principale è stata l’incompatibilità totale, disaccordi su qualsiasi cosa. Nessuno ha fatto niente a nessuno, non c’è stato alcun tradimento e non c’è stata alcuna mancanza di rispetto. Solo incompatibilità non risolvibile”.



