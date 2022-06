Vittoria Deganello, flirt con Alessandro Murgia?/ Bufera sul web, lei risponde così

Vittoria Deganello e il gossip su Alessandro Murgia

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Vittoria Deganello, è diventata involontariamente la protagonista del gossip. Secondo un’indiscrezione di Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram ha pubblicato alcune segnalazione ricevute dai followers, la Deganello avrebbe un flirt con il calciatore Alessandro Murgia che, da anni, ha una compagna, Eleonora Mazzarini con cui ha avuto due bambini di cui, il più piccolo, di pochi mesi.

È inaccettabile che una ragazza sfasci una famiglia con due meravigliosi figli piccoli per il gusto di stare con un calciatore”, scrive l’esperta di gossip nella sua prima segnalazione. Deianira, poi, ha pubblicato ulteriori messaggi in merito al presunto gossip che, in poco tempo, ha scatenato la reazione del web, ma anche quella della Deganello.

La replica di Vittoria Deganello

Le segnalazioni riportate da Deianira Marzano hanno scatenato dure critiche nei confronti di Vittoria Deganello che, questa mattina, ha deciso di esprimersi. Senza far riferimento al gossip che l’ha travolta, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio forte e chiaro. “Non conoscete, non sapete…non parlate a caso…”., ha fatto sapere Vittoria che, nel programma di Maria De Filippi fu la scelta di Mattia Marciano.

Un messaggio con cui Vittoria ha voluto, forse, esortare gli utenti a riflettere facendo notare che tutto non è come sembra. Silenzio social, invece, da parte di Alessandro Murgia il cui ultimo post risale allo scorso aprile quando aveva pubblicato una foto dei suoi bambini scrivendo “La mia vita”.

