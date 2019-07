Vittoria e Abdul/ Video, su Canale 5 il film con Judi Dench (oggi, 7 luglio)

Vittoria e Abdul andrà in onda in prima visione tv su Canale 5 nella prima serata di domenica 7 luglio, alle ore 21.30. Ci troviamo di fronte a una commedia drammatica del 2017 diretta da Stephen Frearsed interpretato da Judi Dench, che aveva già collaborato con il regista sul set di Philomena, Ali Fazal, Eddie Izzard e Tim Pigott-Smith. Il film racconta, seppure con diverse inesattezze storiche, la vera amicizia fra la Regina Vittoria e Abdul, un valletto di corte di origine indiana, che fece molto discutere la corte e l’opinione pubblica inglese. Vittoria e Abdul è un film adatto soprattutto a un pubblico più grande, anche se può essere seguito senza problemi anche dai più giovani.

Vittoria e Abdul, la trama del film

Andiamo ora a dare uno sguardo alla trama di Vittoria e Abdul. Absul Karim (Ali Fazal) è un giovane funzionario indiano che nel 1887 viene inviato in Inghilterra per il Giubileo d’Oro della Regina Vittoria (Judi Dench), con il compito di portare in dono alla sovrana una medaglia d’oro che rappresenta la devozione dell’India, all’epoca colonia inglese. La Regina Vottira però, ormai anziana e amareggiata e stanca della vita di corte, si affeziona immediatamente al giovane Abdul, a cui chiede di restare a corte. Fra i due nasce un’amicizia sempre più profonda, molto malvista dalla corte e in particolare dal Principe Edoardo e dal Primo Ministro (Tim Pigott-Smith). Questi cominciano a tramare per mettere Abdul in cattiva luce agli occhi della Regina, ma quando questa scopre che l’uomno è sposato lo invita a portare a corte anche sua moglie e sua suocera. L’interesse della Regina per la cultura indiana però non fa che crescere, tanto da diventare una vera moda a corte. Quando però Vittoria si accinge a conferire il cavalierato ad Abdul, rendendolo il primo uomo di colore a ricevere tale onorificenza, la corte insorge. Il Principe e il Primo Ministro intensificano i loro sforzi per allontanare il giovane indiano, convincendo tutti i dipendenti di corte a dimettersi se Abdul dovesse davvero essere nominato cavaliere.

