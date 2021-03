Vittoria è il nome della figlia di Fedez e Chiara Ferragni?/ Iniziale sui social e…

Come si chiamerà la bambina di Fedez e Chiara Ferragni? Il giorno dopo il debutto sul palco del Festival di Sanremo 2021 del rapper insieme a Francesca Michielin, in gara con la canzone “Chiamami per nome”, si scatena la curiosità intorno al nome scelto per la secondogenita dei Ferragnez. Chiara e Fedez stanno condividendo sui social foto e video delle ecografie della loro bambina che dovrebbe nascere a breve mantenendo, però, il segreto sul nome. Tuttavia, a fornire qualche indizio è stato proprio il rapper che, nel giorno della prima serata di Sanremo 2021, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui indossa una giacca personalizzata e realizzata per lui da Donatella Versace. Nello scatto che ha collezionato circa 800mila like, Fedez appare di spalle mostrando le iniziali dei componenti della sua famiglia. C’è la F di Federico, la C di Chiara, la L di Leone e una V, iniziale del nome della bambina. Come si chiamerà, dunque, la piccola?

Vittoria nome più gettonato per la figlia di chiara Ferragni e Fedez, ma non si escludono sorprese

La V, iniziale del nome della figlia di Chiara Ferragni e Fedez ha spinto i fans a pensare a come potrebbe chiamarsi la sorellina di Leone che sta seguendo papà Federico a Sanremo da casa insieme a mamma Chiara Ferragni. Il nome più gettonato, al momento, pare sia Vittoria. La secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni potrebbe così chiamarsi Vittoria Lucia Ferragni. L’influencer, infatti, ha scelto di dare il doppio cognome alla sua bambina. Tuttavia, i nomi con la V non si fermano a Vittoria. I fans escludono dalla lista Valentina, nome della sorella minore della Ferragni, ma pensano a nomi importanti come Venere e Vita. Nella lista spunta anche Viola. Tuttavia c’è anche chi pensa che la V, inrealtà, non sia l’iniziale del nome della bambina, ma si riferisca a Versace che ha realizzato la giacca.





