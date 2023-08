Vittoria Egidi fidanzata col tentatore Daniele Schiavon dopo Temptation Island?/ Foto e chiarimento

Vittoria Egidi e Daniele Schiavon stanno insieme dopo Temptation Island?

L’ultima edizione di Temptation Island ha messo la parola fine alla relazione di più di una coppia concorrente. Una di queste è quella composta da Vittoria Egidi e Daniele De Bosis, le cui strade ad oggi sembrano essere definitivamente separate. Tanto che per la ragazza si vocifera di flirt con uno dei tentatori dell’ultima edizione: Daniele Schiavon.

Il percorso dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne nel villaggio non è stato tra i più rilevanti: Daniele non è rimasto fino alla fine del programma e non ha istaurato rapporti importanti con nessuna delle fidanzate, questo almeno fino ad oggi. Da qualche giorno infatti si vocifera che tra lui e Vittoria ci sia del tenero; ma stanno davvero così le cose?

Daniele Schiavon replica alle indiscrezioni su un presunto flirt con Vittoria Egidi

A chiarirlo è stato Daniele Schiavon, rispondendo direttamente alla domande di alcuni fan curiosi su Instagram. A chi infatti gli ha chiesto in che tipo di rapporti sia oggi con Vittoria Egidi, lui ha chiarito: “Abbiamo stretto un rapporto di amicizia. Ci vogliamo tanto bene“. A confermarlo è stata poi la stessa Egidi, scrivendo: “Autentico e sincero. Ti voglio bene“.

Con queste parole Vittoria e Daniele sembrano allontanare le indiscrezioni di un presunto flirt tra loro dopo Temptation Island 2023. C’è però chi non crede a questa versione dei fatti e attende che la ‘verità’ venga a galla nei prossimi giorni.

