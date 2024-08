Forse non tutti sanno che nella vita sentimentale di Vittoria Guazzini c’è il collega ciclista Lorenzo Milesi, con cui fa coppia fissa da un pezzo. Sul profilo Instagram di lui, scorrendo i post, si trova una foto in abbraccia la sua dolce metà e dove sfoggiano entrambi un sorriso autentico e genuino. “Ci siamo conosciuti all’Europeo lo scorso anno, poi abbiamo fatto insieme la trasferta mondiale in Australia…”, ha raccontato lui in una bella intervista rilasciata qualche tempo fa a tuttobiciweb.it.

Nè Vittoria né Lorenzo hanno mai approfondito più di tanto la loro storia pubblicamente, forse non ne hanno sentito il bisogno e almeno sui social preferiscono mantenere un approccio discreto. Sugli account di entrambi, non a caso, la maggior parte dello spazio è occupata dalle foto e dagli scatti che li vedono impegnati in bici.

Vittoria Guazzini, vita privata e sentimentale al riparo dal gossip: chi è il fidanzato Lorenzo Milesi…

Nato il 19 marzo 2002 a San Giovanni Bianco, il fidanzato di Vittoria Guazzini è di San Pellegrino Terme, la stessa località di Ivan Gotti, vincitore di due giri d’Italia nell’edizione del 1997 e del 1999. Oltre all’amore per Vittoria, nella vita di Lorenzo ci sono gli amati genitori che vivono e lavorano proprio a San Giovanni Bianco, dove mamma Laura è infermiera mentre il padre lavora come pasticcere.

Per quanto riguarda la Guazzini, però, è il momento di pensare a come smaltire la sconfitta alle Olimpiadi, dove nell’inseguimento a squadra è stata battuta della Gran Bretagna, rimanendo fuori dal podio. “Abbiamo dato tutto, si vince e si perde insieme. C’è tanto dispiacere, voglio ringraziare compagne e staff perché si è creato un gruppo fantastico”, ha detto lei. Ci penserà il fidanzato a consolarla?

