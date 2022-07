Vittoria Lucia Ferragni dice “papà” per la prima volta/ Fedez emozionato in diretta

Vittoria Lucia Ferragni ha detto “papà” per la prima volta. L’emozionante scena è stata ripresa in diretta da Fedez, che da tempo aspettava questo momento. La fatidica parola è arrivata in modo del tutto inaspettato. “Ora se dicesse in diretta ‘papà’ sarebbe bellissimo. Dici ‘papà’, amore?”, questa la conversazione andata in onda sul profilo Instagram del rapper. Quest’ultimo non nutriva molte speranze, ma in realtà è stato finalmente accontentato.

Il divertente siparietto è andato avanti per settimane e settimane. Fedez chiedeva alla piccola Vittoria di dire “papà”, ma lei puntualmente rispondeva “mamma”. Un gioco che stava diventando esasperante per il cantante, che spesso non ha esitato a manifestare ironicamente il suo dissenso per questa disparità genitoriale. Alla fine, però, ce l’ha fatta. Dopo innumerevoli tentativi, anche la sua secondogenita ha pronunciato la parola “papà”. I followers dei Ferragnez non hanno potuto che accogliere con estrema felicità questo nuovo traguardo, a cui hanno assistito in diretta.

Vittoria Lucia Ferragni dice “papà” per la prima volta: la reazione di Fedez

Il video di Vittoria Lucia Ferragni mentre dice “papà” per la prima volta, andato in onda in diretta su Instagram, è diventato immediatamente virale. La reazione di Fedez ha stupito tutti. Il rapper, infatti, è apparso visibilmente emozionato. All’inizio quasi non ci credeva, dato che la bambina lo ha detto sibilando. Dopo che le ha chiesto di ripeterlo, però, quella parola è stata pronunciata in modo chiaro e forte. È così che si è scatenato un entusiasmo collettivo.

In tantissimi, nei giorni scorsi, avevano infatti ironizzato su questa mancanza della piccola Vittoria. Ad esempio, sottolineando tutto ciò che la secondogenita dei Ferragnez era capace di fare, a differenza di quello. Persino mangiare da sola e riempire la lavatrice. Adesso anche il chiamare Federico si è aggiunto alla lista. È per questo motivo che qualcuno ha proposto di spostare la data della festa del papà.

