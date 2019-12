Vittorio Cecchi Gori/ “A Natale sarò con Rita Rusic e mio figlio Mario, ora sto bene”

Vittorio Cecchi Gori è tornato ospite negli studi di Storie Italiane. Il noto produttore cinematografico sembra essersi completamente ripreso a due anni esatti da un malore che aveva fatto temere il peggio. “Ho fatto cinquanta vasche ieri”, esordisce Cecchi Gori, a conferma del suo ottimo stato di salute. In studio passano quindi le immagini del produttore che nuota in piscina mostrando il suo recupero totale. “Io non sono un nuotatore da piscina – commenta un po’ ironico – sono più da mare, mi mancano le pinne… ma è giusto così perchè in piscina bisogna faticare. Ho iniziato a mettermi in forma perchè me l’ha detto il dottore. Comunque si nasce nell’acqua e si torna nell’acqua”. E il Natale come sarà? “Mi mette sempre un po’ paura – replica alla Daniele – perchè capita sempre qualcosa sotto le feste. Il 2019 è stato comunque un anno abbastanza bello, diciamo in miglioramento”.

VITTORIO CECCHI GORI: “A NATALE CON RITA E MARIO”

“Rita (Rusic ndr la sua ex moglie) ci sarà a Natale”, ha aggiunto che poi ha parlato del film documentario in suo onore: “Ci sono Benigni, Verdone, Pieraccioni, Marco Risi, tutti quelli che hanno lavorato con me. Con Carlo abbiamo fatto tanti film insieme, più di 15 credo, e ha detto delle cose molto belle su di me. L’ultima volta gli ho detto che dovremmo fare “Maledetto il giorno che ti ho lasciato”. Tornando al Natale: “Ci sarà Rita e Mario, Vittoria invece no, è rimasta negli Stati Uniti, ha un po’ di difficoltà a venire qui, questa Carta Verde non arriva mai… Comunque ci andrò io negli Stati Uniti, è una promessa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA