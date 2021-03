Vittorio Cecchi Gori “aggressivo e violento”/ Rita Rusic rivela che…

Le ultime rivelazioni di Rita Rusic su Vittorio Cecchi Gori hanno fatto discutere e non poco visto che i fan dell’imprenditore sono rimasti a bocca aperta dopo la partecipazione della sua ex moglie a Verissimo. Tutti eravamo rimasti all’idea di famiglia felice dopo il malore e l’intervento subito dal produttore e al riavvicinamento sia con la Rusic che con i figli ma a quanto pare niente è come immaginavamo. Tra i due c’è stata una relazione importante che ha portato anche la decisione nel 1983 di unirsi in matrimonio per quasi vent’anni fino a quando qualcosa non si è spezzato e i due si sono lasciati. Tra accuse e colpi bassi, il loro rapporto sembrava ormai essersi ricucito ma le rivelazioni di Rita Rusic hanno cambiato tutto.

Vittorio Cecchi Gori “aggressivo e violento”, Rita Rusic svelerà di più a Oggi è un altro giorno?

Secondo quanto ha rivelato Rita Rusic a Verissimo, sembra che il produttore era diventato anche molto aggressivo e violento e a poco a poco anche molto meno presente in famiglia e riguardo ai loro rapporti attuali ha poi confermato: “Io e lui adesso non ci parliamo, chiaramente lo rispetto come padre dei miei figli e come una parte del mio passato, però non rispetto quando lui non mi rispetta, mi alza la voce e mi ricorda tutti quei demoni del passato. Mai accetterò che un uomo mi urli contro, mi alzi una mano… mai!”. Rita Rusic non ha rivelato i dettagli di quello che è successo ma sicuramente ha confermato che avrebbe dovuto lasciare il marito tre anni prima di quanto accaduto, quale sarà la sua verità oggi?

