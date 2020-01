Vittorio Cecchi Gori, bordate a Rita Rusic/ “In TV certe scene si dovrebbero evitare”

Vittorio Cecchi Gori torna al successo. Dopo un periodo particolarmente difficile, il produttore cinematografico riprende il suo lavoro sotto i migliori auspici. The Irishman, il film diretto da Martin Scorsese, con Robert De Niro e Al Pacino e co-prodotto da lui è in gara agli Oscar con 10 nomination. Per chi ama il cinema, il ritorno di Cecchi Gori è quasi un premio, un atto più che dovuto. Gli aveva già dato merito un docu-film di Simone Isola e Marco Spagnoli incentrato sulla sua vita e presentato all’ultima Festa di Roma. Ma negli stessi giorni sfilava sul red carpet Scorsese con The Irishman e non c’era il suo nome. Un errore? Libero Quotidiano lo ha incontrato in esclusiva. “Un errore. Se c’è uno che non dice le bugie, quello sono sempre stato io. Perché avrei dovuto raccontare una cosa non vera? Il film è anche mio, ma ora è tutto a posto, il mio nome è stato inserito. Quando mi sono accorto che il mio nome non c’era l’ho detto agli avvocati americani, che sono intervenuti subito”.

Vittorio Cecchi Gori, le bordate a Rita Rusic

Vittorio Cecchi Gori durante l’intervista, non si è fatto mancare la bordata all’ex moglie Rita Rusic. Una settimana fa l’abbiamo vista al Grande Fratello dove è andato a salutarla. Quali sono i loro attuali rapporti? “È sempre la madre dei miei figli e siamo stati sposati 20 anni. Non è poco! Sono andato volentieri, gli interventi in tv mi piacciono, li prendo con humour, li accetto, ml divertono”. Si dice che Rita Rusic mentre era a letto si sarebbe toccata in certe parti del corpo… “Si dovrebbero evitare certe scene – prosegue il produttore – ma sinceramente io non ho visto nulla di sbagliato, certo non questo che mi viene raccontato. In generale bisognerebbe sempre mettere in primo piano il buon gusto”. Questo pomeriggio, ci sarà Valeria Marini ospite da Verissimo e, come ben sapete, anche lei è un’altra sua ex storica: dirà qualcosa? Vedremo…

