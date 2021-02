Vittorio Cecchi Gori e Barbara, nuova fidanzata?/ “Amica speciale”, e su Rita Rusic…

Nelle passate settimane è esploso un gossip relativo a Vittorio Cecchi Gori. Secondo quanto dichiarato dall’amico del noto produttore, Antonio De Luca, Cecchi Gori sarebbe tornato a sorridere grazie ad una nuova donna, tale Barbara, più giovane di lui di 46 anni. Dopo essere stato legato a donne del calibro di Rita Rusic e Valeria Marini, lo storico produttore ha trovato la sua metà? A far emergere il gossip era stato proprio il suo amico il quale aveva spiegato di aver incontrato la donna durante i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno: “Abbiamo trascorso a casa di Vittorio il Capodanno”, aveva detto, aggiungendo “C’era anche la fidanzata di Cecchi Gori: si chiama Barbara e fa l’attrice”. A tal proposito si era persino parlato della presenza della nuova presunta fidanzata al prossimo film da lui prodotto.

Secondo l’amico e medico di Vittorio Cecchi Gori i due si sarebbero conosciuti grazie ad un altro amico del produttore che li avrebbe fatti conoscere qualche tempo fa. “Barbara è di origine cubana, è giovanissima. Ha 32 anni”, aveva aggiunto ancora De Luca. Quello che sembrava essere un vero e proprio scoop sulla vita sentimentale di Cecchi Gori però, si sarebbe ben presto sgonfiato nei giorni successivi dopo la smentita giunta sempre attraverso il medesimo quotidiano che l’aveva lanciata, Libero.

VITTORIO CECCHI GORI E BARBARA SONO FIDANZATI?

Era stato Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000, a fare chiarezza sul gossip relativo alla presunta fidanzata di Vittorio Cecchi Gori parlando di un semplice fraintendimento. Secondo Alessi, la donna in questione, Barbara, sarebbe una semplice conoscente: “La ragazza, mi fanno sapere, è un’amica dei suoi collaboratori di casa e si è trattato solo di un innocente selfie. Sarà”, aveva commentato scettico. Eppure a distanza di qualche settimana di Barbara (Hernandez, questo il suo cognome) si torna nuovamente a parlare. Non come fidanzata ma, usando le stesse parole di Cecchi Gori, come “amica speciale”. L’attrice cubana, come emerso di recente, continuerebbe a frequentare la casa romana del popolare produttore da sempre restio a parlare della sua vita privata ma che ad una intervista di Francesco Fredella per Chi aveva detto: “Lo sapete che non amo il gossip. Non amo parlarne. E’ un’amica speciale, questo sicuramente”. Parlando in generale del gentil sesso, Cecchi Gori avrebbe aggiunto: “A me piacciono le donne belle e intelligenti. E le rispetto. Sempre”. Un’ultima frase che era suonata come una frecciatina alla sua ex moglie Rita Rusic con la quale i rapporti al momento non sarebbero del tutto distesi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA