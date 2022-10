Vittorio Cecchi Gori, ex marito Rita Rusic/ Lei:”gelosia ossessiva se ripenso al passato provo ancora dolore”

Vittorio Cecchi Gori e il matrimonio con Rita Rusic

Vittorio Cecchi Gori è l’ex marito di Rita Rusic. Un grande amore quello nato tra i due che oggi sono amici, anche se in passato l’imprenditrice ha sofferto molto. Proprio la Rusic, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha raccontato i primi anni con Vittorio che era un uomo molto geloso. “Quando si è molto giovani, ti fa piacere la gelosia perché ti senti amata. Col tempo, se diventa ossessiva, no. Lui lo è stato un po’ con me” – ha confessato la ex concorrente del Grande Fratello Vip che oggi ha ricostruito un bel rapporto con l’ex compagno come ha ammesso – “oggi ci vogliamo bene. Se ripenso al passato provo ancora un certo dolore ma non voglio soffermarmici”.

Non solo, sempre la Rusic dalle pagine de Il Messaggero parlando dell’ex marito ha detto: “è partito per le vacanze con una leggera insufficienza respiratoria, ma sta bene. La notte dorme con l’ossigeno, ma è felice come un bimbo. E anch’io. È una bella sorpresa. Il peggio sembra passato”.

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic: oggi sono grandi amici

La storia d’amore tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic è stata importante. Un grande amore che ha spinto i due anche a sposarsi nel 1983. Un matrimonio durato per 18 lunghi anni e suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Mario e Vittoria. L’imprenditore e produttore cinematografico parlando proprio dell’ex moglie Rita Rusic in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha detto: “Rita è una donna che ha dei numeri, altrimenti non l’avrei sposata. Rimasi colpito da lei che era bella ed elegante, aveva stile”. Nella casa del GF VIP la Rusic ha ricordato un momento del loro giorno del matrimonio: “avevo il terrore che non mi raggiungesse in chiesa. Invece, l’autista aveva perso la strada e io sono arrivata tardissimo. Volevo andare via, piangevo ma Vittorio venne a trascinarmi”.

Dal loro amore sono nati due figli: Mario e Vittoria che negli ultimi anni si sono riavvicinati al padre dopo i problemi di salute vissuti. “Quando ho riaperto gli occhi e ho rivisto Mario, è nata la luce. Mentre ero in rianimazione non ha mai lasciato la stanza. Mi ha fatto guarire lui” ha detto proprio il produttore parlando dei figli.











