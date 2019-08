Vittorio Collina “Rifatti la faccia”/ Temptation? Dovevo andare al Brutto Anatroccolo

Vittorio Collina, l’ex fidanzato della fotonica Katia Fanelli di Temptation Island, non si è perso d’animo quando un utente gli ha chiaramente detto di ‘rifarsi la faccia’. Durante una serie di “botta e risposta” con i fan, Vittorio si è trovato a dover rispondere anche ad una serie di domande scomode e in alcuni casi ‘negative’. L’ex concorrente di Temptation però non si è tirato indietro, anzi con naturalezza ha replicato a chi gli consigliava di rifarsi la faccia: “guarda, io infatti più che partecipare a Temptation Island dovevo andare al brutto anatroccolo così mi davano una raddrizzata, una sistemata, ma non mi hanno voluto”. Intanto, nonostante il pubblico lo voglia a tutti i costi con Vanessa Cinelli, tentatrice di Temptation Island 2019, Vittorio in occasione di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha parlato della ex Katia Fanelli e del suo comportamento all’interno del villaggio dei single: “ho sempre creduto in lei ed ero convinto che, con il passare del tempo avrebbe, potuto limare certi atteggiamenti che mi infastidivano. Tuttavia, non avrei mai pensato che sarebbe arrivata a screditarmi e mancarmi di rispetto in quel moto. E poi penso che non abbia fatto nulla di più solo perché il single Giovanni si è dimostrato disinteressato, altrimenti chissà cosa sarebbe potuto succedere”.

VITTORIO COLLINA E VANESSA, I FAN: ‘FIDANZATEVI”

Vittorio Collina e Vanessa Cinelli di Temptation Island 2019 sono fidanzati? Non è ancora arrivata la conferma da parte della ‘coppia’, ma il comportamento di entrambi fa pensare a questo. Del resto da quando è finita l’esperienza televisiva i due sono davvero inseparabili come confermano le foto e Instagram Stories pubblicate. In queste ore Vittorio ha posto una domanda ai suoi follower: “alla domanda cosa mi auguri avete risposto così” con un vero e proprio plebiscito di ‘voti’ per la tentatrice Vanessa. Ecco alcune delle risposte dei follower: “Buon ferragosto a te e vanessa bellissima coppia” oppure c’è chi gli consiglia “mettiti con vanessa” o ancora meglio “Ti auguro di limonarti vanessa”. C’è anche chi gli augura “Una grande storia d’amore”, ma per la maggior parte tutti si augurano che Vittorio e Vanessa possano mettersi insieme e vivere la loro storia d’amore alla luce del sole!

VITTORIO COLLINA E VANESSA INSEPARABILI

Dopo l’esperienza di Temptation Island 2019 e la fine della storia d’amore con la fotonica Katia Fanelli, Vittorio Collina sembrerebbe aver ritrovato il sorriso tra le braccia delle tentatrice Vanessa Cinelli. I due, infatti, stanno trascorrendo le vacanze estive a Porto Cervo in Sardegna in compagnia di Massimo Colantoni, Arcangelo Bianco e le tentatrici Maddalena Vasselli e Sonia Onelli. Inseparabili da due mesi a questa parte, Vittorio ha anche scherzato sulla loro ‘situazione sentimentale’ pubblicando una Instagram Stories in cui dice: “Ragazzi buonasera, in tutti i ristoranti in cui vado me la ritrovo di fianco. Vado in un locale e me la ritrovo di fianco e non so più come fare”. Poco dopo è la Cinelli a replicare alle parole dell’ex di Katia Fanelli: “Io ho prenotato in questo locale, poi è venuto lui e si è messo pure vicino”.



