Vittorio e Maria Mercader, chi sono i genitori di Christian De Sica/ L’attore: “Mia madre era spiritosa e…”

Vittorio e Maria Mercader, genitori di Christian De Sica: carriera

Christian De Sica è figlio d’arte; infatti, il padre Vittorio era un noto attore, mentre la madre Maria Mercader un’attrice: “Lei faceva l’attrice per stare vicino a mio padre sennò tornava alla prima moglie. Loro due hanno litigato come matte quando era vivo papà, dopo la sua morte son diventate amiche. Era spiritosa e non si prendeva mai sul serio” dichiarava il re dei Cinepanettoni.

Vittorio De Sica è stato uno dei più grandi cineasti del cinema italiano, uno dei principali esponenti del Neorealismo. Nato il 7 luglio 1901 a Sora, ottiene il primo successo con l’interpretazione di Bruno nel film ‘Gli uomini… che mascalzoni! Il suo nome è noto ancora oggi per Ladri di biciclette, considerato uno dei più grandi capolavori del neorealismo cinematografico. Ha vinto 4 premi Oscar nella categoria Miglior Film Straniero, creata appositamente per dare un premio al suo film Sciuscà.

Christian De Sica genitori: il rapporto con il padre Vittorio

Christian De Sica, ai microfoni di Domenica In, aveva parlato a lungo del padre Vittorio e del rapporto che ha instaurato con lui. Quando è venuto a mancare, per l’attore e regista romano è stato un duro colpo: “Mio papà è morto quando avevo solo 23 anni, l’ho perso troppo presto.”

E ancora: “Mi avrebbe potuto dare tanti consigli e togliere tante paure, invece non ha fatto in tempo! Ci sono stati momenti nella mia vita in cui avrei voluto averlo vicino, soprattutto quando dietro le quinte avevo il terrore di entrare in scena. I nostri Natali erano pazzeschi: io ero figlio dell’amante di mio padre, ma lui aveva anche un’altra famiglia e quindi celebrava due Natali. Dormiva tre giorni dalla moglie e tre giorni dall’amante!” ha affermato De Sica.

