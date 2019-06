Vittorio Feltri/ “Andrea Camilleri? Grandi meriti, ma Montalbano ha rotto i cog*ioni”

Vittorio Feltri nella bufera: le sue parole su Il Commissario di Andrea Camilleri, che sta lottando tra la vita e la morte dopo un infarto, hanno scatenato l’ira di giornalisti e politici. Intervenuto a La Zanzara, il direttore di Libero ha spiegato: «A me non me ne frega niente delle polemiche, io non credo di aver insultato Camilleri ma anzi l’ho elogiato perché gli riconosco tutti i meriti che ha come personaggio della letteratura. Naturalmente, nelle ultime righe dico che potevo consolarmi per la sua scomparsa, che mi addolora, pensando che non vedevo più Montalbano, che a me personalmente ha rotto i cog*ioni». E ha aggiunto: «Mi sono tolto il cappello davanti a Camilleri, l’ho assimilato ai migliori scrittori siciliani e riconosco alla Sicilia la paternità della lingua italiana, ma se Montalbano mi sta sui cog*ioni potrò dirlo o non potrò dirlo? Ma dov’è il problema? Io ho detto semplicemente che Montalbano ci perseguita da anni con le sue puttanate siciliane…».

VITTORIO FELTRI, BORROMETI E RUOTOLO SI AUTOSOSPENDONO: “O NOI O LUI”

Vittorio Feltri ha poi aggiunto ai microfoni de La Zanzara: «Non è un terrone? E’ un siciliano che rompe le palle con la storia della mafia, potrò dire che a me non piace? Camilleri non ha scritto solo Montalbano, ha scritto anche altro». E ribadisce: «Perché mi dovrei pentire per aver espresso una mia opinione: a me piace la prosa di Camilleri, che ha un sapore matematico e molto tecnico, ma se Montalbano mi rompe le scatole perché non dovrei dirlo?». E ci sono giornalisti che hanno preso posizione dopo le parole di Feltri: Paolo Borrometi e Sandro Ruotolo hanno deciso di autosospendersi dall’Ordine dei Giornalisti. «Caro presidente, abbiamo deciso di autosospenderci dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti perché ci consideriamo incompatibili con l’iscrizione all’albo professionale di Vittorio Feltri», questo l’incipit della lettera destinata al presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, riportata da Il Fatto Quotidiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA