Vittorio Garrone, chi è il compagno Antonella Clerici/ Lei “ci siamo trovati”

Quello di Vittorio Garrone è un volto più che conosciuto per i fan di Antonella Clerici: è il suo compagno da diversi anni ed è facile vedere i due insieme, in qualche scatto pubblicato sui social della conduttrice. L’imprenditore, che insieme ai fratelli gestisce l’azienda Erg, ha una forte passione per i cavalli: possiede infatti due allevamenti, uno in Italia e uno in Francia. Anche l’amore per gli animali rende la sua un’anima affine a quella della Clerici, che adora cavalcare e trascorrere il tempo con i cani. Anche la figlia della presentatrice, Maelle, è nata a contatto con il mondo animale: non è raro vederla nell’allevamento di famiglia, pronta ad accudire la sua cavallina. La piccolina di casa non è comunque l’unica erede di Garrone: in precedenza, l’imprenditore ha conosciuto una donna in Sud America e dalla loro unione sono nati tre figli: Beatrice, Luca e Agnese. “Vittorio e io ci siamo trovati. Dopo i 50 anni uno pensa che la vita sia finita e, invece, c’è tempo per tutto. Ci viene regalata una sconfinata giovinezza, se la sappiamo cogliere”, ha detto la Clerici al settimanale Chi. Il loro incontro del resto ha il sapore di destino: è stata la dietologa che segue entrambi, la dottoressa Evelina Flachi, a farli conoscere con una cena al buio.

VITTORIO GARRONE E ANTONELLA CLERICI, LEI: “VOGLIO INVECCHIARE CON LUI”

Vittorio Garrone sarà al fianco di Antonella Clerici anche a Sanremo 2020. La conduttrice ha già svelato che raggiungerà la città dei fiori in compagnia della sua dolce metà, mentre la figlioletta Maelle rimarrà a casa con la zia. I fan dell’ex volto de La Prova del Cuoco intanto sono avvertiti: inutile cercare di rimanere aggiornati sulle notizie che riguardano la coppia grazie ai social. Garrone infatti non è molto attivo sui network e anche se possiede un profilo Instagram, non lo aggiorna da diversi mesi. Per fortuna gli amanti del gossip possono contare su alcune dichiarazioni piccanti fatte dalla Clerici tempo fa, per scoprire qualcosa di più sulla loro vita a due. “Il se**o è molto meglio a 50 anni! Io seduto in manera assolutamente riservata”, ha detto al settimanale Nuovo, “la nostra intimità è solo affar nostro. Ma non vado certo a letto con i pigiamoni della nonna”. Garrone e Antonella sanno che il loro futuro sarà dorato: “Voglio invecchiare con lui, questo solo so”, ha detto la presentatrice a Oggi, “dopo i 50 anni è naturale considerare che ti resta meno tempo da vivere, noi ci siamo incontrati che tutto era risolto: identità, lavoro, gusti. Io ho trovato l’uomo perfetto, è naturale che sogni di stringere la sua mano per il resto della mia vita e camminare insieme anche ‘da grandi’. No, la vecchiaia con Vittorio non mi fa paura”.

