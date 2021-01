Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ “Ha saputo aspettare il momento giusto”

Vittorio Garrone è il grande amore di Antonella Clerici. Per vivere tranquillamente il rapporto con il suo Vittorio, dopo aver vissuto per anni a Roma, la conduttrice di Raiuno che oggi sarà ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In, ha deciso di trasferirsi in campagna dove si gode la sua grande e numerosa famiglia. Antonella, infatti, trascorre le sue giornate con il compagno Vittorio, i figli di lui e la figlia Maelle. Una quotidianità quella della Clerici e di Garrone fatta di cose semplice e che rendono serena la conduttrice.

Accanto a Garrone ha trovato quella pace in amore che cercava al punto che, immaginando il suo futuro, Antonella è sicura di viverlo accanto a Vittorio Garrone. “Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò ma che non lascerò mai“, raccontava lo scorso maggio proprio a Mara Venier.

Vittorio Garrone e Antonella Clerici: un amore nato nel momento giusto

Dopo essersi incontrati e conosciuti, Vittorio Garrone e Antonella Clerici non si sono tuffati subito nella storia d’amore, ma hanno saputo aspettare il momento giusto per cominciare a frequentarsi davvero scoprendosi lentamente e capendo di poter costruire una vita insieme. A raccontare i dettagli della loro storia è stata proprio la Clerici che, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Serena Bortone all’interno del programma di Raiuno Oggi è un altro giorno, ha raccontato di aver conosciuto Vittorio grazie ad un’amica comune che ha sempre pensato che i due potessero stare insieme. Dopo aver aspettato e aver rimandato i vari incontri, in un momento della sua vita in cui era single e con il cuore totalmente libero, la Clerici ha deciso di darsi una possibilità non immaginando che, in Vittorio Garrone, avrebbe incontrato l’uomo della sua vita. “Ci ha messo tre mesi, mi ha regalato una bellissima clessidra e mi ha detto ‘tutto il tempo che ti serve, io te lo darò'”, ha svelato la Clerici che, oggi, è sempre più innamorata.

