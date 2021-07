Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ Vacanze in Normandia: “la nostra terra”

Vittorio Garrone è il compagno di Antonella Clerici, il volto celebre di Rai1 che si prepara ad una nuova importante stagione televisiva su Rai1. La Clerici, infatti, è uno dei volti di punta dell’azienda di Viale Mazzini che farà compagnia al pubblico italiano con due programmi: “E’ sempre mezzogiorno”, il daytime dedicato alla cucina, e il talent show “The Voice Senior” giunto alla seconda edizione. Un grande ritorno in pista per la conduttrice che, prima di tornare in video con i suoi programmi, si sta godendo una meritatissima vacanza di coppia in compagnia di Vittorio Garrone. Procede a gonfie vele l’amore tra la conduttrice e il petroliere che per l’estate 2021 hanno deciso ancora una volta di godersi qualche giorno di relax in Francia. A rivelarlo è stata proprio la Clerici dal suo profilo Instagram dove h pubblicato diversi scatti in compagnia del suo amatissimo Vittorio. “I colori e il cielo del mare del nord… i dipinti di Monet… il vento forte, le increspature dell’acqua… e un grande senso di liberta’… x questo amo la Normandia” – ha scritto la Clerici in uno degli ultimi selfie pubblicati su Instagram. Scorrendo la sua bacheca è possibile anche vedere un selfie di coppia in cui la conduttrice scrive: “Io&te dinuovo in normandia, la ns seconda terra… tra natura, cavalli, famiglia, casa. Zero mondanita’, niente trucco e parrucco. La mia vacanza ideale, in semplicita’ e bellezza❤️ #normandie #calvados #vacanze”. Se non è amore questo!

Antonella Clerici/ "Tornare a Sanremo? Magari in conclusione della mia carriera"

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: “lui mi fa sentire una regina”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono più innamorati che mai. La coppia, ufficialmente insieme dal 2016, festeggia cinque anni d’amore e le cose procedono alla grande come confermano gli scatti pubblicati dalla conduttrice sui social. “Mi fa sentire una regina e non ci sono affatto abituata. È attento, premuroso, ogni giorno con lui è speciale” – ha detto a gran voce la Clerici parlando del compagno per cui ha cambiato casa. Oggi vivono insieme a Varinella, frazione di Arquata Scrivia in provincia di Alessandria in una bellissima casa nel bosco. A rivelarlo proprio Antonellina dalle pagine del settimanale Oggi: “la nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore”.

