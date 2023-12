Vittorio Menozzi, imprevisto notturno al Grande Fratello 2023/ Autori costretti ad intervenire

Vittorio Menozzi imprevisto al Grande Fratello 2023: cerca Mirko Brunetti e resta chiuso nel Tugurio!

L’eliminazione di Mirko Brunetti dal Grande Fratello 2023 ha colto tutti di sorpresa. Nessuno si aspettava che tra Anita Olivieri e l’ex volto di Temptation Island il pubblico scegliesse di eliminare proprio quest’ultimo. L’uscita di scena inaspettata, quindi, ha disorientato i concorrenti che sono convinti che si tratti di uno scherzo ed il ragazzo sia ancora in gioco, magari chiuso nel tugurio. Partendo da queste premesse, nelle scorse ore si è verificato un imprevisto tragicomico al Grande Fratello con protagonista Vittorio Menozzi.

Nel dettaglio, Vittorio Menozzi, convinto come molti altri che Mirko Brunetti si trovi nel tugurio ha approfittato della porta lasciata socchiusa per intrufolarsi dentro. Ovviamente tutto ciò è vietato dal regolarmente e gli autori sono stati costretti ad intervenire chiedendo al modello di uscire immediatamente. Peccato però che nel frattempo Greta Rossetti e Giuseppe Garibaldi hanno chiuso la porta bloccandolo all’interno. La scena tragicomica si è conclusa con Vittorio che dopo aver urlato: “Ma chi è che mi ha chiuso qui?” è stato ‘liberato’ riuscendo a raggiungere gli altri coinquilini. L’imprevisto di Vittorio Menozzi al Grande Fratello, però, oltre a strappare più di un sorriso agli spettatori e gli utenti social ha anche chiarito ai concorrenti in casa una volta per tutte che Mirko Brunetti non è nel tugurio ma è stato eliminato.

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero ed altri concorrenti increduli: “Mirko Brunetti è stato davvero eliminato?”

Vittorio Menozzi è rimasto chiuso nel tugurio del Grande Fratello 2023 spinto dalla curiosità di verificare se Mirko Brunetti fosse al suo interno. Gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia, infatti, non credono che il ragazzo sia stato effettivamente eliminato ma che si tratti di uno scherzo orchestrato dagli autori. Del resto lo stesso conduttore più volte durante le ultime puntate aveva rivelato ai gieffini che il noto triangolo che lo vedeva tra i protagonisti appassionava molto i telespettatori dunque la sua eliminazione è stata spiazzante.

La più scettica sull’eliminazione di Mirko Brunetti dal GF è stata Perla Vatiero che parlando con gli altri, soprattutto con Massimiliano Varrese, ha dichiarato i suoi dubbi. Greta Rossetti, invece, da parte sua ha dichiarato che un po’ se lo aspettava perché ritiene che il pubblico non abbia più apprezzato la sua indecisione tra le due ragazze. Alla fine, tuttavia, a chiarire la realtà dei fatti ci ha pensato involontariamente Vittorio Menozzi.











