Vittorio Menozzi in crisi dopo l’uscita di Beatrice/ “Mi manca, perdere anche lei come riferimento è stato..”

Vittorio parla di Beatrice Luzzi e spiega di sentirne la mancanza

Vittorio Menozzi sta vivendo un momento di smarrimento e crisi, dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello. L’ex sportivo ha ammesso di sentire la mancanza della sua amica che per lui rappresenta un punto di riferimento importante.

In confidenza a Stefano, Menozzi ha parlato a lungo dell’attrice: “Sì Beatrice mi manca. Perdere anche lei come riferimento è stato scombussolante. Sembra stupido ma anche solamente averle potuto dire due parole sarebbe stato rassicurante, consolatorio per lei ma anche per me. Questa cosa mi ha buttato giù. Con il tempo vorrei imparare ad essere un po’ più carismatico. Quando passo del tempo con delle persone che in un certo senso, sotto certi aspetti, non rispecchiano i tuoi valori io voglio prendere il bello e star lontano dal brutto.”

Vittorio Menozzi in crisi dopo l’uscita di Beatrice Luzzi: cosa è successo

Dopo il ritiro di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello per la morte del padre, Vittorio Menozzi è entrato in una profonda crisi. Il concorrente si sente sopraffatto dalla tristezza e scoppia a piangere sentendo la mancanza della sua amica di fiducia.

A cercare di consolarlo Fiordaliso: “Io non riesco ad essere come lei perché tu con lei avevi un legame speciale; vedrai che torna lunedì…” Successivamente è intervenuto anche Sergio che ha dichiarato: “Una persona la senti tanto dentro quando ti cambia in positivo. Non senti la mancanza di una persona che non ti ha portato nulla”. Menozzi ha quindi risposto: “Il valore che tu dai a una persona è uguale al valore che pensi che lei abbia aggiunto a te“.

