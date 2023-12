Vittorio Menozzi, l’intesa ‘sospetta’ con Federico al Grande Fratello 2023/ Fiordaliso: “A lui piace…”

Grande Fratello 2023, la complicità tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro ‘divide’ la Casa

Al Grande Fratello 2023 i temi continuano ad essere vari e numerosi, spesso anche intrecciati tra loro. Tra le insinuazioni più recenti una in particolare sembra riferita, anche con particolare insistenza, all’indirizzo di Vittorio Menozzi. Oggetto delle discussioni la sua sessualità soprattutto dopo l’ingresso in Casa di Federico Massaro con il quale ha subito legato in maniera particolarmente profonda.

L’ultima ad alimentato le insinuazioni sulla presunta omosessualità di Vittorio Menozzi è stata Fiordaliso in un discorso contorto con Marco Maddaloni. Come riporta Biccy, la cantante avrebbe affermato: “A Vittorio piace Federico e a Greta piace Vittorio. Però a Vittorio piace anche Greta; ma anche a Federico piace ma a lei piace più Vittorio?”. La teoria della concorrente del Grande Fratello 2023 sembra quasi un omaggio al brano di successo di Annalisa Scarrone ‘Mon Amour’.

Vittorio Menozzi e l’ultima scena “romantica” con Federico Massaro

Anche Marco Maddaloni, come racconta il portale, si è dimostrato confuso dalla teoria di Fiordaliso che ha aggiunto: “Se è fluido? Diciamo che lui non ha ancora provato, non lo sa, ma per lui non è un problema”. Vittorio Menozzi è stato poi incalzato sul tema anche da Beatrice Luzzi alla quale ha però ribattuto senza lasciare spazio ad interpretazioni alternative. “Sei fuori strada mi dispiace; se lo fossi non avrei problemi a dirlo”.

Nonostante le parole chiare di Vittorio Menozzi, è spuntato un video riportato da Biccy che avrebbe alimentato le teorie del web rispetto alla presunta ship con Federico Massaro. Il primo si è dilettato nell’imboccare l’amico con una banana cosparsa di burro di arachidi per poi – come riporta Biccy – lasciarsi andare a dichiarazioni di estremo affetto dopo l’ultima diretta del Grande Fratello 2023. “Che bello che sei entrato, sei un pezzo di casa; io sono un’anima molto libera, mi piace viaggiare e fare tante cose. La routine mi fa soffrire…”.

