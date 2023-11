Vittorio Menozzi si sbilancia: “Beatrice Luzzi? Ecco cosa provo per lei”/ “Se provasse a baciarmi io…”

Vittorio Menozzi, dopo la diretta del Grande Fratello 2023, parla con Mirko e fa chiarezza sul rapporto con Beatrice Luzzi

Nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 del 27 novembre si è a lungo parlato dell’avvicinamento di Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi e della gelosia di Giuseppe Garibaldi. Questo inaspettato triangolo ha smosso l’opinione della Casa e molti hanno sollevato sospetti sulla possibile nuova coppia. Finita la diretta, Vittorio ha avuto modo di confrontarsi con Mirko Brunetti, chiarendo quali sono i suoi sentimenti per Beatrice.

Rebecca Staffelli: "Perla e Mirko? Secondo me ci riproveranno"/ "Con il mio fidanzato Alessandro Basile..."

Prima Mirko gli ha dato qualche consiglio: “Con Giuseppe gestiscila meglio, Vitto. Io penso che tu hai sbagliato quando hai detto: ‘È uno che si è fatto manipolare’, gli sei andato contro in diretta. Un conto è dire ‘Io sono sicuro che Bea non manipola’, un conto è ‘Non capisco perché Giuseppe continua a dire che ha manipolato, allora ti fai manipolare’. Quello è andare contro Giuseppe, lui non ce l’ha con te, infatti ha nominato Beatrice.”

Anita Olivieri attacca Beatrice Luzzi al Grande Fratello/ "Passa da un uomo all'altro in due giorni"

Vittorio Menozzi fa chiarezza: “Se Beatrice provasse a baciarmi ecco cosa farei”

Vittorio ha quindi replicato: “A me sinceramente interessa solo dell’opinione di Giuseppe, ci parlo tutti i giorni. Io sono sicuro che Bea non manipola. Lo so che non ce l’ha con me, lo so benissimo. Io ho capito che Giuseppe starebbe male così anche se io non ci fossi. Poi mettici quel pizzico di gelosia perché mi sono avvicinato, però quella è stata una frase così.”

Per Mirko rimane tuttavia poco chiaro il sentimento che lega Vittorio a Beatrice: “Giuseppe vede degli atteggiamenti simili, – gli fa notare – mi dice alternativa e quindi… però non ce l’ha con te però tu è giusto che da uomo che sei ti prendi le tue chiarezze per viverti il tuo rapporto con Bea.” Vittorio ha perciò concluso confermando che quella con Beatrice resta soltanto un’amicizia: “Mi vede come amico. Anche l’altro giorno Max mi ha chiesto: ‘Se Bea provasse a baciarti tu ci staresti?’ Io ho detto no perché non è quello che voglio da lei, io da lei voglio imparare tante cose.”

Mirko Brunetti, nuovo sfogo contro Greta Rossetti al Grande Fratello/ "Mi difende, poi mi lascia in diretta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA