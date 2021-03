Vittorio Sgarbi sfinito a letto: “Deprimente leggere i giornali”/ Efe Bal commenta…

Vittorio Sgarbi non delude le aspettative delle persone che lo seguono e, su Instagram, pubblica una foto in cui si mostra sfinito a letto. Il critico d’arte che si è candidato come sindaco di Roma, si mostra mentre è ancora a letto accanto ad una serie di giornali e quotidiani. A stancarlo e a deprimerlo è stata proprio la lettura dei giornali che Sgarbi definisce “deprimente”. L’argomento principale dei giornali, in questo periodo, è la pandemia. Leggere tali notizie avrebbero rovinato l’umore di Vittorio Sgarbi come si evince dalla didascalia che accompagna la foto. “Quanto è deprimente, di questi tempi, la lettura dei giornali…“. Uno scatto che è piaciuto ai followers di Sgarbi che hanno commentato e lasciato like. Tra i vari commenti, inoltre, spunta anche quello di Efe Bal che non è passato inosservato.

VITTORIO SGARBI A LETTO, EFE BAL COMMENTA E POI CANCELLA

Tra i tanti commenti sotto la foto pubblicata da Vittorio Sgarbi è spuntato quello di Efe Bal che ha scritto: “Posso…?”. Il commento è stato poi cancellato mentre sono rimaste una serie di faccine con gli occhi a cuore. Oltre a quello di Efe Bal, tuttavia, tantissimi altri utenti hanno commentato la foto di Sgarbi e, la maggior parte dei followers, ha apprezzato. “Si parla solo di covid nei giornali…. Solo di quello”, scrive un utente. “Bellissima foto! Complimenti”, aggiunge un altro. E ancora: “Condivido in pieno Vittorio tanto è vero che rinuncio a leggerli”, “Concordo, Vittorio, son uno squallore i giornali di questi ultimi tempi”, “Hai ragione Vittorio!!!!!!”, “Condivido pienamente”.







