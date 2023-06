Viva Rai2, Fiorello svela i motivi dell’assenza di Marco Mengoni/ “Ci abbiamo provato, ma…”

Viva Rai2, dibattito in rete per la mancata partecipazione di Marco Mengoni

Il tramonto della stagione televisiva targata Rai è ormai alle porte, come di consueto in coincidenza con l’avanzare del periodo estivo. Tutti i programmi di punta si fermano, ancor di più per organizzare al meglio quello che dovrà essere il futuro del palinsesto. Tra gli ultimi programmi a chiudere i battenti per correre in vacanza spicca Viva Rai2, condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio. Il format mattutino è però nelle ultime ore finito al centro di un vero e proprio dibattito, soprattutto sui social, con riferimento a Marco Mengoni.

Nello specifico, in un’annata ricca di ospiti per Viva Rai2 soprattutto in corrispondenza del Festival di Sanremo, molti hanno storto il naso rispetto alla mancata partecipazione di Marco Mengoni. In tanti – come riporta su Instagram The Pipol Tv – avrebbero incalzato Fiorello proprio sulle ragioni dell’assenza del vincitore della kermesse nel programma, quando ormai l’ultima puntata del 9 giugno è alle porte. Lo showman ha dapprima evitato di rispondere, salvo poi cedere ad una pseudo-ironica considerazione che sembra quasi voler giustificare – con un velo di sarcasmo – la mancata partecipazione di Marco Mengoni a Viva Rai2.

Fiorello e il “caso” Marco Mengoni, il commento su Twitter: “Non è facile svegliarsi alle 5…”

“Ci abbiamo provato tutto l’anno; oh, non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi capiamo“. Queste le parole di Fiorello in risposta a chi su Twitter chiedeva il perchè della mancata partecipazione di Marco Mengoni a Viva Rai2. La domanda è sicuramente lecita; la carrellata di artisti che sono passati per il format mattutino è stata corposa, soprattutto in relazione al Festival di Sanremo. Sommariamente, tutti i protagonisti della kermesse hanno speso almeno qualche minuto in compagnia dello showman. Stona dunque il fatto che il vincitore – appunto Marco Mengoni – non abbia avuto modo di prendere parte al morning show di Fiorello e Fabrizio Biggio.

Chiaramente, per gli utenti della rete le parole di Fiorello su Twitter – in riferimento alla mancata partecipazione di Marco Mengoni a Viva Rai 2 – hanno scatenato dibattiti e polemiche. Altrettanto giusto è sottolineare che non è dato sapere quali siano i reali impedimenti che abbiamo portato il cantautore di Ronciglione a non poter partecipare alla trasmissione dello showman. E’ doveroso sottolineare che gli impegni per il cantante non sono stati pochi, soprattutto in vista dell’Eurovision Song Contest 2023. Al di là della presunta ironia su Twitter di Fiorello, le ragioni di Marco Mengoni potrebbero essere più che lecite. Tra l’altro, l’ultima puntata di Viva Rai2 è fissata per il prossimo 9 giugno; chissà che per la chiusura estiva il vincitore del Festival di Sanremo non riesca a prendere parte allo show mattutino.











